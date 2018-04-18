MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim isteğinden sonra Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi 13.30 ‘da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli 26 Ağustos 2018’de erken seçim yapılması için çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşmeye başladı.

Bahçeli, konuşmasında, “26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur.” ifadesini kullanmıştı.

Ayrıntılar birazdan…