Sibel Can’ın onarttığı okul 9 yılda eskidi

VAN’ın Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi’nde 2007 yılında şarkıcı Sibel Can tarafından tadilatı yaptırılan ve annesi Emine Gül Sezer Cangüre’nin adı verilen okul, yeniden tadilata ihtiyaç duydu. Öğretmenlerin, kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğünden aldıkları destekle yaptırdıkları küçük çaplı onarımlar yeterli olmadı. Okulun minik öğrencileri okullarının yenilenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Çatak’a 28 kilometre uzaklıktaki Büyükağaç Mahallesi’nde 1987 yılında yaptırılan 7 öğretmen 124 öğrencili Emine Gül Sezer Cangüre ilkokulu yıpranınca, şarkıcı Sibel Can tararafından 2007 yılında tadilatı yaptırıldı. Sibel Can’ın annesi Emine Gül Sezer Cangüre adı verilen okulun aradan geçen 9 yılda duvarları ve tavanı dökülüp, istinat duvarı ve bacaları yıkıldı. Çatı sacları sökülen, tuvaletleri çalışmayan okuldaki öğrenciler ise zorluklar içinde eğitim görüyor.

Okulda görev yapan öğretmenler, kaymakamlık ve mili eğitim müdürlüğünden aldıkları destekle okulun bazı yerlerinin onarımını yaptırdı. Ancak, birçok eksiği bulunan okulda iyi bir tadilatın yapılması gerektiği belirtildi. 2 derslikli okulda okuyan 124 öğrenci ise daha iyi şartlarda eğitim görmek istediklerini belirterek, okullarının yenilenmesini istedi.

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