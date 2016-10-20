SHOEXPO İzmir, 40. kez açıldı

4 gün boyunca ayakkabı dünyasının kalbinin atacağı fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Ayakkabı sektörünün devleri, Avrupa’nın en büyük fuarcılık tesislerinden Fuar İzmir çatısı altında buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen SHOEXPO

– İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapılarını 40. kez sektör profesyonellerine açtı. Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, kentte fuar mevsimine hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek, “Dün Otoshow’u, bugün 40. Ayakkabı Fuarı’nı açtık. Dünyanın her tarafından bini aşkın alıcıyı fuara getirdik.

Biz fuarcılık faaliyetleriyle sektörlerimizi kalkındırmak istiyoruz. Mermer Fuarımızla Türkiye’nin mermer sektörünü, Gelinlik Fuarı ile gelinlik sektörünü ayağa kaldırdığımıza inanıyoruz. Şimdi de ayakkabı sektörünü hem sektörün, hem kentin dinamikleriyle birlikte fuarlarla dünyaya açmayı hedefliyoruz. Tüm katkı koyanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. Üreticilerin, yerli-yabancı satın alıcılarla buluşacağı fuarda; erkek ayakkabısından çantaya, gelinlik ayakkabılarından aksesuarlara, çocuk ayakkabılarından kadın ayakkabılarına pek çok ürün grubu sergilenecek. Yılda iki kez düzenlenen fuar, yeni sezonun ayakkabı ve çanta modasını yakalamak isteyen üreticiler için altın fırsatlar sunacak Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olacak fuar, 4 gün sürecek. Ziyaretçilerine ayakkabı ve çanta sektörüne dair geniş bir ürün yelpazesi sunan fuar, bu yıl yenilikleriyle de dikkat çekiyor. Fuar kapsamında ilk kez oluşturulan ‘Trendcode SHOEXPO Area’da, 2017 modasının en güzel kombinleri, özel tasarım ayakkabılarla sergileniyor.

Diğer taraftan yine ilk kez düzenlenen ‘Moda Sohbetleri’ne Sertaç Delibaş, Duygu Ergör, Öznur Enes ve Pınar Arkun gibi ayakkabı sektörünün önde gelen tasarımcıları konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca SHOEXPO’da İzmir Akdeniz Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Tasarımla Yürüyelim’ sergisinde ayakkabı ve saraciye tasarımları sergileniyor.

SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK

Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’in B Holü’nde üreticileri yatırımcılarla buluşturan fuarda İspanya, İtalya, Malezya, Yunanistan ve Türkiye’den İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Konya, Gaziantep, Manisa, Antalya’dan toplam 163 katılımcı yer alıyor. SHOEXPO’ya İZFAŞ tarafından 46 ülkeden 1000 civarında yabancı alıcı getirilerek katılımcı firmalarla anlaşma yapmaları sağlanıyor. (Almanya, Arnavutluk, Avusturalya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ermenistan, Filistin, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İsviçre, İtalya, Kenya, Kıbrıs, Kosova, Libya, Lübnan, Makedonya, Mauritius Cumhuriyeti, Meksika, Mısır, Moldova, Nijerya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Yeni Zelanda ve Yunanistan).

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...