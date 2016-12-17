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Shakespeare Öldü Aş Bunları

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TIYATRO4'UN YENI SEZONDA SAHNELEDIGI 'SHAKESPEARE OLDU, AS BUNLARI' OYUNU, IZMIR'IN UC FARKLI PERFORMANS ALANINDA IZLEYICISI ILE BULUSMAYA DEVAM EDIYOR. (FOTO: IZMIR DHA)

TİYATRO4’ün yeni sezonda sahnelediği ‘ Öldü, Aş Bunları’ oyunu, İzmir’in üç farklı performans alanında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Kağan Uluca’nın özgün rejisiyle Paul Pourveur’un eserinden sahnelenen, başrollerini Derya Efe ve Kağan Uluca’nın üstlendiği , tiyatroseverlere güzel bir akşam sunuyor. Shakespeare’in günümüz insanının ve içinde yaşadığı dünyanın sorunlarını anlatmakta yetersiz kaldığı iddiasını sunan , içinde bulunulan zaman dilimini tanımlayıp güncel bir fotoğrafını çekiyor. İnsanların aşırı dağlanmış, yanmış, parçalanmış dünyasıyla, tuhaf tutkuları, şiddetli kavgaları, sarsıcı aşkları ve ilginç zevkleriyle meşgul oluyor. Derya Efe ve Kağan Uluca, Marilyn Monroe’dan Jean Luc Godard’a, Werner Heisenberg’den Niels Bohr’a kadar popüler ve bilimsel referanslarla işlenmiş oyunda, mizah dozunu kaybetmeden seyirciyi diri tutuyor.

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