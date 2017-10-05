Memlekette ne kadar yönetim, gelmiş geçmişse vatandaşa hep aynı şeyi söylediler: “ekonomide kaynakları en verimli şekilde kullanacağız”. Bu hiçbir zaman gerçekleşmedi, kaynaklar verimsiz, geri dönüşü olmayan alanlara, günü kurtarmaya, oy hesapları için harcandı, heba oldu gitti.

Hal böyle olunca “yeni kaynak yaratma” için planlar, programlar yapıldı, kararlar alındı, bunun adı da zam oldu. Şimdi devleti-Alimiz yine kaynak arışı içinde. Bugünün böylesine “makul ve doğru olmayan” artışlarının nedenini devlet bütçesindeki bazı açıklar gösteriyor.

Örneğin, yatırımlara, istihdama teşvik, yardım, destek, babaanne maaşı, derken devlet bütçesinden dağıtılan sosyal güvenlik sistemi kaynaklarında deniz bitti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu yıl için öngörülen 21 milyar liralık finansman ihtiyacı geçen Ağustos ayında, bütçe hedefini aştı ve 24 milyar liraya ulaştı.

Başka deyişle Ağustos ayında SGK açıkları için üç milyar lira fazladan para aktarıldı. Bütçeden SGK’ya aktarılan kaynakların Şubatta üç, Mart ve Nisan’da beşler milyar lirası dikkat çekici. Malum referandum dönemi. Referandum sonrasında kaynak aktarımı azalıyor, Temmuz ayında bir kuruş bile verilmiyor. Ama Ağustos’la birlikte SGK bütçeden üç milyar lira daha fazla para alıyor. Geri kalan beş ayda bu tutar en az 10 milyar lirayı bulacak. İşte en azından buraya para lazım, o zaman gelsin vergi zamları. Bu durumda İşsizlik Fonu’na bakalım.

Fon, işçi, işveren prim ve devlet katkılarıyla oluşuyor, işsiz kaldığınızda belirli şartlara ve sürelere göre buradan maaş bağlanıyor. Aylık ödemeler 5–6 milyar lirayı geçmiyor, ancak fonda toplanan para kartopu gibi büyüdükçe büyüyor.

Bugün itibarıyla Fon’da 106 milyar lira para var. Üç yıllık orta vadeli programa (OVP) göre, bu yılsonuna kadar bu tutar 116 milyar olacak. 2018’de 130, 2019’da 144, 2020’de 158 milyar lirayı bulacak. Bu sürede devlet fona de katkı payı olarak 19 milyar lira para aktaracak. Dahası bu fon, birken paraların faizinden 40 milyar lira gelir sağlayacak.

Madem işsizlik düşecek, büyüme olacak, o zaman bu fon niye bu kadar büyütülüyor? Fonun sadece prim ve katkı payları azaltılsa, işveren ve devlet de rahatlar. Buraya ayrılan kaynaklar başka yerde, işveren yatırımda, devlet açığını kapatmada kullanır.

Yasalar, fonların amacı dışında kullanılmasını yasaklıyor. Önemli değil, “anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz” anlayışının yasalar için de geçerli olduğu dönemler çok oldu. Bütçe görüşmelerinde gece yarısına doğru bir önerge verilir kimse anlamadan geçer, bir bakarsınız, İşsizlik Fonu bütçeye kaynak olmuş. Bu da olmazsa, kitabına, defterine uydurulur, aktarımlar yaptırılır, iş biter.

Bu arada bu Varlık Fonu ne iş yapar? Oluk oluk para akan Fon’da toplanan paralara kısa bir dur dense ya da miktarları azaltılsa, geri kalan şu kritik ayların aşılmasında kullanılsa ne olur?.

Sonuçta bu paralar vatandaşın. Başdanışmanlarımızın bildikleri vardır herhalde.