Sosyal Güvenlik Uzmanı Giritlioğlu işçiyi ve işvereni bilgilendirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli Başmüfettişi Ertan Giritlioğlu; “Sosyal güvenlik insan ana rahmine düştükten ve öldükten sonrada devam eden bir sistemdir. Sayılamayacak kadar çok yararları vardır. Tüm insanların hayatlarında bu kadar önem teşkil eden bu sistemin çok iyi bilinmesi ve ihmal edilmemesi gerekir” diyerek önemine dikkat çekti.

42 yıl Sosyal Güvenlik alanın da görev yapan ve Sosyal güvenlik adına A’dan Z’ye her şeyi anlatabilirim diyen Sosyal Güvenlik Kurumu emekli başmüfettişi Ertan GiritlioğluSosyal Güvenlik hakkında birçok konuyu konuştuk.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ertan Giritlioğlu; “Çalışma hayatımızda sosyal güvenlik adına her şeyi kontrol eden bir görevimiz vardı. Memurlardan yada kişilerden bir hata çıkarsa onun düzeltilmesini sağlardık. Bütün bu yaptıklarımız geride kaldı ve şuanda Türkiye genelinde danışmanlık yapıyoruz. Bilirkişi olarak yargıda da görevlerimiz oluyor” dedi.

Bizim işimiz arabuluculuktan daha fazla sorunlara çözüm bulmak

Giritlioğlu; “İş hayatı ve sosyal güvenlik konularında firmaların ve bireylerin sorunları oluyor. Bu sorunlar o kadar fazla ki üç gün konuşsak bitiremeyiz. Bu sorunlar yargıya taşınır. Bizde yargıya taşınmaması için sorunlara çözüm buluyoruz.

Bu arabuluculuğun yapılması için işverenlerin ve çalışanların bilinçli olması gerekir. Aslında bu iş arabuluculuktan çok özel sektörün işleyişi için de hayati önem taşıyan bir sistemdir. Bu sistemin amacı çalışan ve çalıştıranların sorunlarına çözüm bulmak. Bu işlerin birde devlet yanı var. Bu üç tarafı bir arada çözüme ulaştırabilmektir”diyerek şu şekilde devam etti;

“Bu işleri çözmek çok farklı mevzuatları ve kuralları bilmek gerektirir. İşverenler ise kestirme çözüm yolunu ararlar. Bu nedenle sorunlar çok fazla biz bunların çözümüne yardım ediyoruz. İşverenlere nasıl çözeceklerini gösteriyoruz” dedi.

İstihdam mevzuatında işverene yardımcı oluyoruz

Giritlioğlu; “Bu günlerde gündemde olan bir konu var mesela istihdamın teşviki için işverenlerin ödedikleri işveren hissesi pirimi var. Bunların bir kısmını devlet karşılar. Burada amaç çok kişinin istihdam edilmesidir. Biz gördük ki işverenlerimiz bunu tam olarak uygulayamıyorlar. Devletin verdiği bu fırsattan yararlanamıyorlar. Çünkü çok ayrıntı var ve bu karışıklık yaratıyor” ifadesini kullandı.

Giritlioğlu; “Birden çok mevzuat değiştiği için bu işle uğraşanlar uygulamaya geçemiyor. Bunların uygulanamamasının esas gerekçesi bana göre yanlış bildirim yapıldığında SGK’nın ceza uygulaması. Bu ceza ile karşı karşıya kalmamak için ayrıntılara girip sonuna kadar bu fırsatı kullanmak istemiyorlar. Biz çalışmalarımızı yaparken geriye dönük olarak baktığımız için işverenler bizim çalışmalarımızdan memnun kalıyorlar” dedi.

Dünyada kanunlar mağdur kesimi korumak amaçlıdır

Giritlioğlu; “İşçi ile işveren arasında sorun yaratan konulardan bir tanesi de mevcut kanunlar. İşverenin belgesi ile işçinin tanığıyla yargıda çözüme gidiliyor. Bu şu anlama gelir eğer çalışan kişi için işveren kayıt ve belgeyi toplamamışsa hiçbir şekilde elinde bir belgesi olmuyor. İşçi ise yanında çalışanı şahit olarak gösterdiği zaman birçok şeyi ispatlıyor” diyerek devam etti.

“Dünyanın bütününde kanunlar mağdur kesimi korumak amaçlıdır. Kanunlarımız işçinin yanında oluyor. Biz işçilere ve işverenlere yardımcı oluyoruz. İşçiler için şunları yapıyoruz. En çok şikâyet işçilerin çalıştığı halde sigortasının yapılmamasından . Bu da emeklilik durumunda çok etkili olduğu için işçi şartlar oluşmadığı için emekli olamıyor. İleri yaşlarda da iş bulamıyor. İşçilerin en büyük sorunu budur bence” dedi.

Giritlioğlu; “Bu durumun aşılması için mutlak suretle çalışan kişinin sigortalı olmaları ve primlerini ödenmesi gerektiği konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Bu düzeni işçilerin de devamlı olarak takip etmeleri gerekiyor. Bu iş çok kolay kayıtlar SGK da kişilere açık olduğu için kimlikle gittiklerinde kendilerine hizmet dökümü veriliyor. Bu dökümde her şey ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Bu hizmet için ücret alınmaz. İşçiler birde haklarını şu yönde kullanamıyor” diyerek işçileri uyardı.

Sigorta primleri maaş üzerinden yatırılmalı

Giritlioğlu; “Sigortalımısın evet pirimler yatırılıyor mu evet. Peki, kaç lira üzerinden yatırılıyor. Bu konuyu şöyle anlatayım; bir mühendis düşünün en az 3bin lira maaş alır. Aldığı maaş üzerinden sigortalı gösterilmesi gerekir. Asgari ücret üzerinden sigortalı gösterildiğini düşünelim bu kişi hemen sorgulatma sonunda bunu görür ve bunu şikâyet konusu yaptığı zaman hemen SGK işleme el koyar. Durumu irdeler ve tespitini yapar. İşçi farkın yatırılmasını ister. İşverene çok yüksek bir maliyet çıkar.

O maliyet şu şekilde olur. Bu mühendis 5 yıldır çalışıyor olsun. 5 yıl 60 ay eder iki asgari ücret 4binlira diyelim. 60 çarpı 4 bin ortalama 240 bin lira para cezası öder. Bunun sadece devlete faydası olur. Bu parayı devlet alıyor. Kişi ise esas aldığı ücret üzerinden fark primleri hesaplanır ve faizli olarak yatırılır. Bu denetimler yapılınca gelir vergisi sorgulanır ve vergi dairesi de devreye girer” diyerek uyarıda bulundu.

Bunlar Türkiye de bilinmiyor insanlara birşey olmaz deniyor

Giritlioğlu; “Bunlar Türkiye de bilinmiyor insanlar bir şey olmaz diyor. Ama öyle değil artık takipler ve denetlemeler daha fazla yapılıyor. Bu çalışanların lehine olan durumlar. Kanun koruyor kişiler haklarını almakta gecikiyor. Çünkü zorlukla bir iş buldum birde patronla kötümü olayım gerçeği var.

Bizler iş yerlerine gidip hem işverene hem işçiye eğitimler veriyoruz. Ama insanlar geleneksel yaşadıkları için şu olsun diyorlar. Bunun gerekliliği bu bunu yapın dediğimizde ise tanıkları olmadığı için veya şimdi birisi duyar mantığı ile yanlış bir şey yapılıyormuş gibi algıladıkları için sorun yaşıyorlar. Biz ülke olarak bunu aşabilirsek emin olun özellikle kadın işçilerde şeyi çözeriz.

Geçtiğimiz günlerde dünya kadınlar gününü kutladık. Kadınlar günü toplumda anlatıldığı gibi değildir. Kadın işçilerin haklarını aramak için grev yapması ve bu grevin sonucunda birçok kadın işçinin hayatını kaybetmesi sonucu olan bir anma günüdür. Sonuç olarak kadınlar haklarını almak için mücadele ettiler ve bugün kadınların mücadelesine katkı sağlayarak kutlanır çiçek alarak değil bence.”

Bir eve iki emeklilik maaşı

Giritlioğlu; “Ben şu günlerde birkaç proje üzerinde çalışıyorum. Bunun bir tanesi bir eve iki emeklilik maaşı. Bunu zorunlu kılacak bir sistemin oluşturulmasını istiyorum onun üzerine çalışmalar yapıyorum. Çünkü emeklilere aldıkları maaşları yetmiyor. Yaşları fazla olduğu için çalışamıyorlar da. Bu insanlara insanca bir yaşam sunabilmek için asgari geçim şartlarını sağlamamız gerekir. Bir eve iki emeklilik nasıl olabilir. Bize göre ev kadını bir işte çalışmıyor ama ev bir iş yeri.

Nasıl çocuğunu büyütüyor, yemek yapıyor, temizlik yapıyor hep mesai içinde 8 saatte çalışmıyor. Günümüzde bu çalışmaları çalışma olarak algılamamak kadına haksızlıktır. Ben bu şekilde düşünüyorum kadına haksızlık yapmaya hakkımız yok. O zaman kadınlarımızın tarım işçisi gibi evde çalışmasından ötürü bir şekilde emekli olma sistemi getirilmelidir. Doğru isteğe bağlı sigorta var. Parasını ödesin olsun bu bağ-kur’lu sayıldığı için aleyhinde bir sistem oluşur” dedi.

Kendi tarlasında çalışan işçiler Ziraat Odasına kayıt olsun

Giritlioğlu tarım işçilerinin sigortalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; “Tarımda çalışan işçiler için kendi tarlalarında çalışınca hiçbir güvence yoktur. Ama ziraat odasına kayıt yapılırsa mutlaka kendileri sigorta kapsamına alınır. Bizim ülkemizde her yer aidat istiyor mantığı ile bakıldığından bu imkan pek kullanılmıyor. Buda başka bir sıkıntı. Şuan ülkemizde olan yasalar ve mevcut kanunlardaki hakların kullanılabilmesi durumunda işçiler çok iyi korunmuş durumda aksaklık yasalarda değil uygulamada.”

Sosyal güvenlik kurumu emekli başmüfettişi Ertan GiritlioğluSonsöz olarak şunları söyleyebilirim sosyal güvenlik insan ana rahmine düştükten itibaren öldükten sonrada devam eden bir sistemdir. Sayılamayacak kadar çok yararları vardır. Tüm insanların hayatlarında bu kadar önem teşkil eden bu sistemin çok iyi bilinmesi veihmal edilmemesi gerekir.