Seyircinin izleyebileceği filmler çekmeliyiz

BURSA’da yönetmen Derviş Zaim, merkez Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide yaptığı konuşmada, “Özellikle son 15 senedir ortaya çıkan filmlerde seyirciyi gözetmek gibi bir kaygı göz önüne alınmadı. Böyle olunca seyirci gitti. Seyircinin de başını ortasını sonunu izleyebileceği filmler yapmamız gerekiyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi, yönetmen ve senarist Derviş Zaim’i Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi’nde ağırladı. Sinema tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, Derviş Zaim’in yazıp yönettiği, başrollerini Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit ve Gizem Akman’ın üstlendiği Rüya adlı filminin gösterimi ile başladı.

Gösterimin ardından Derviş Zaim, sanat severlerle bir araya geldi. 2016 yılında vizyona giren Rüya filminde Yedi Uyuyanlar Menkıbesi’nden esinlendiğini kaydeden Zaim, sinemada ve sanatın farklı dallarında insanlığın mitler ve menkıbeler tarihiyle bir anlamda konuşabiliyor olması gerektiğini söyledi.

Derviş Zaim, “Nuh’un Gemisi’nde tufandan sonra güvercinin getirdiği buğdayla birlikte ilk yapılan yiyecek aşuredir. Aşurenin içerisinde birbiriyle ilgisiz bir çok şey bir araya gelir ve tek tek onları aşan bir şeye dönüşür. Aynen bu filmdeki paralel evrenler yapısına benzeyen şeye dönüşmesi gibi. Felsefede ve psikolojide buna ‘Gestalt’ diyorlar. Aslında sinemada yapmış olduğumuz şey de böyle bir ‘Gestalt’ı oluşturma çabasıdır” dedi.

Sinemada seyir alışkanlıklarının değiştiğini de kaydeden Derviş Zaim, son 15 yıldır alternatif ya da bağımsız olarak adlandırılan sinemanın seyirciyle problematik ilişki kurduğunun belirtti. Zaim, “Seyir alışkanlıkları değişti. Türk sinemasının özellikle alternatif ya da bağımsız adına ne derseniz deyin bunlar problemli isimlerdir, seyirciyle kurdukları ilişkiyi sorgulamamız lazım. Özellikle son 15 senedir ortaya çıkan filmler seyirciyi gözetmek gibi bir kaygıyı çok gözönüne almadılar ve böyle olunca seyirci gitti. Giden bir seyirciyi geri getirmek kolay değildir. Kendi adıma konuşmak gerekirse seyirciyi her zaman önemsemek gerekiyor. Çünkü ben ve ailemin izleyeceği bir film çekmiyoruz. Seyircinin de başını ortasını sonunu izleyebileceği filmler yapmamız gerekiyor. Genel olarak söylemek gerekirse seyircinin bir filmden zevk almasını ve oradan hoşnut çıkmasını sağlamak gerekiyor” dedi.

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