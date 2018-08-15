Mesud Efendi açık sözlü, “eli ve dili silâhlı” müftülerdendi. Ailesi de ilmiyeden geldiği için Hocazâde lakabı ile anılmaktaydı.

Gürcü Mehmet Paşa hükümetin başında iken Mesud Efendi Anadolu kazaskeri olarak görev yapıyordu. Gürcü Mehmet Paşa’nın yanlış işlerini hiç çekinmeden dile getirdiği için, padişah IV. Mehmet ve Valide Turhan Sultan kendisine iltifat eder, zaman zaman çağırarak görüş sorarlardı. Ancak “dilinin freni olmadığı için” çoğu zaman dostları da nasibini alırdı. Bu yüzden İbşir Paşa ve arkasından Kara Murat Paşa’nın sadrazamlığı dönemlerinde kendisine fazlaca yüz verilmemişti.

Ünlü Çınar Vak’ası’nda “meydan ağaları”nın isteği üzerine Şeyhülislâm olunca Saray’ın kendisine olan güveni bir ölçüde sarsıldı. Ancak Çınar Vakası sorumlularının cezalandırılmalarında devletin yanında yer alarak Saray’ın eski güvenini tekrar kazanmış oldu. Bu güvenin para olarak karşılığı da Sivas’tan 10.000 kuruşluk bir has gelirinin kendisine ihsan edilmesi oldu.



Siyavuş Paşa’nın vefatından sonra Sadrazamlığa kimin getirilmesi gerektiği tartışılırken Mesud Efendi’nin telkini ile Şam Valisi Boynueğri Mehmet Paşa’nın Sadrazam olması kararlaştırıldı. Müftü Mesud Efendi, Boynueğri Mehmet Paşa’nın bu ihsan üzerine kendisinin bir dediğini iki etmeyeceğine inanıyordu. Ancak işler bu şekilde yürümedi. Boynueğri bağımsız bir sadrazam olarak kendi kararlarını kendisi almaya başlayınca Mesud Efendi etkisiz eleman durumuna düştü. Oysa onun istediği davulu Boynueğri’nin çalması, parsayı ise kendisinin toplaması idi.

Bunun üzerine Mesud Efendi: “Bu adamı yanlış sevk etmişiz, bu makamın ehli değildir, bir başkasını bulmak lazımdır” demeye başladı. Bu sözleri Valide Sultan’a ulaşınca: “Bu adamı kendüler tarif etti, azil icab ettirir ne cürmü var? Küffâr ahvâli böyle, devletin zaruret ve ihtilali malûm, böyle bir vakitte iki günde bir vezir değiştirmenin vereceği zararı düşünmeden niçin böyle hareket ederler” diye cevap yollayarak Müftü Efendi’yi susturmuştu.



Ancak Müftü Mesud Efendi devlet işlerinin yürütülmesinde her zaman en önde olmak alışkanlığındaydı. Bu başarısızlığı içine sindiremeyen Müftü Efendi, Avcı Mehmet olarak tanınan IV. Mehmet’i tahttan indirerek Şehzâde Süleyman’ı tahta geçirmek gibi çok tehlikeli bir yola başvurduğu iddia edildi. Sadrazam bu durumu Padişah’a duyurunca Şeyhülislâm görüşme için Sinan Paşa Köşkü’ne çağırıldı. Gelir gelmez bir kayığa bindirilerek arpalık olarak tahsis edilen Diyarbekir’e gitmek üzere Bursa’ya gönderildi ( Temmuz 1656)

Bu sıralarda Abaza Hasan Paşa isyanı vardı. Anadolu yollarında güvenlik tamamen ortadan kalkmıştı. Sabık müftü Mesud Efendi kendi korumasını sağlamak üzere sekban yazmaya başladı. Bu durum Sadrazamın eline kuvvetli bir koz verdi. Mesud Efendi’nin isyan hazırlığı içerisinde olduğu bildirilerek padişahtan ferman alındı. Misafir edildiği ev kuşatılarak ele geçirilmek istenildi. Ancak kendisi silah kullanabilen güçlü-kudretli bir kişi olduğundan birkaç kişiyi yaraladıktan sonra zorlukla öldürülebilmişti ( 2 Ağustos 1656).

Şeyhülislâm Mesud Efendi’nin öldürülmesi Osmanlı Tarihi’nde çok ender görülen “ilmiye mensubunun katli” olaylarından birisi olması bakımından önemlidir. Bilindiği gibi ilmiye mensupları bir suça karışırlarsa genellikle sürgüne gönderilirler ancak haklarında “siyaset” uygulanmazdı. Mesud Efendi’nin taht değişikliği (hal’) gibi tehlikeli bir olaya karışmadığı ancak devrin en güçlü silahı olan hal’ suçlaması ile ortadan kaldırıldığı tarihçilerin ortak görüşüdür. XVIII. Yüzyılın başında Edirne vak’ası sırasında idam edilen Şeyhülislam Feyzullah Efendi gibi kişileri ise Şeyhülislamlık postuna bürünmüş birinci dereceden siyasetçiler olarak kabul etmek gerekir( İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/1, 3. Bs., Ankara 1983, s. 300- 302).

Kıssadan hisse: Tarihte bilimden çok politikaya merak saranlar rahip veya hoca gibi sıfatlarla anılsalar bile bu kişilerin politik kişilikler olarak tarihe geçerler. Görecekleri işlem de rahip veya hoca olarak değil bu politik duruşları ölçüsünde olur.