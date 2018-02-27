“CANAVAR GİBİ”NİN AFİŞ ÇEKİMLERİ BAŞLADI…

Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği ve başrollerinde Şevket Çoruh ile Ayçin İnci’nin yer aldığı fantastik komedi filmi “Canavar Gibi Frankeştayn”ın afiş çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Şevket Çoruh, çekimleri geçtiğimiz yaz tamamlanan “Canavar Gibi Frankeştayn”ın afiş çekimleri için kamera karşısına geçti. Çoruh’un oldukça renkli pozlar verdiği fotoğraflarda Eren Yiğit imzası bulunurken, filmin afiş tasarımını ise Galip Aksular üstleniyor.

1 HAZİRAN’DA VİZYON’DA!

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği, senaryosunu yine Özgür Bakar’ın, Suat Özkan ve Alper Kıvılcım’la birlikte kaleme aldığı ve oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan, Tolga Yüce ve Nazlı Tosunoğlu gibi isimlerin yer aldığı film 1 Haziran 2018’de vizyona girecek.

Filmin Konusu:

İstanbul’un Balat ilçesinde cep telefonu satışı yapan Gürbüz (Şevket Çoruh), çevresinde üç kağıtçı ve dolandırıcı biri olarak tanınmaktadır. Bir gün Sarı Kenan (Hüseyin Elmalıpınar) isimli bir mafya babasıyla ters düşer ve bu durum canına mal olur. Hikâyemiz de bu olaydan sonra başlar…