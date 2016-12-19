Sevin Okyay İKÜ’de

DÜNYA çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan fantastik roman Harry Potter serisini Türkçeleştiren Yazar Sevin Okyay, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor.

İKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın düzenlediği okur-yazar söyleşilerinin ilk konuğu olan Sevin Okyay, “Fantastik Edebiyat ve Çeviri” başlıklı söyleşide fantastik edebiyata bakışını, bu türdeki eserleri çevirirken yaşadığı süreci gençlerle paylaşacak.

21 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’de İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleşecek söyleşinin moderatörlüğünü İKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, çevirmen-yazar Prof. Dr. Yusuf Eradam üstlenecek. Çevirileri, eleştirileri ve radyo programlarıyla fantastik edebiyat ve polisiye türlerine büyük emek veren Sevin Okyay, söyleşi kapsamında ayrıca üniversiteli gençlerin fantastik edebiyata yönelik sorularını da yanıtlayacak.

SEVİN OKYAY KİMDİR?

Yazar, çevirmen, sinema eleştirmeni, caz eleştirmeni, polisiye eleştirmeni, spor yazarı, radyo programcısı Sevin Okyay, 1964 yılından beri çeviri, 1975’ten beri gazetecilik, 1984’ten beri de sinema eleştirmenliği yapıyor. Türkiye’nin ilk kadın sinema eleştirmeni olan Okyay, politika muhabiri olarak başladığı gazeteciliği köşe yazarı olarak sürdürdü. Hem sinema hem caz müzik hem de polisiye edebiyat üzerine eleştiriler yazan Okyay’ın ayrıca spor üzerine yazıları da var. Pek çok gazete ve dergide yazan Okyay; halen Milliyet Sanat, Peyniraltı Edebiyatı ve 221B gibi dergilerde yazmaya devam ediyor.

TRT’de “Ve Sinema” adlı bir sinema programını hazırlayıp sundu. Önce Açık Radyo’da, sonra NTV Radyo’da caz ve polisiye edebiyat üzerine radyo programları hazırladı. Okyay’ın NTV Radyo’daki programı hala devam ediyor. Tiyatroyla da ilgilenen Okyay, İstanbul Şehir Tiyatroları’ndaki birçok oyun için dramaturgluk ve çevirmenlik yaptı.

Hem polisiye hem de fantastik edebiyat türünde pek çok çevirisiyle tanınan Sevin Okyay’a çeviri dünyasına katkılarından dolayı Çeviri Derneği’nin 2014 Onur Ödülü verildi.

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