Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü…

Sevgi sözcüğü geniş bir kavram ifade eder. Dirliğin, birliğin, geçimin kaynağı sevgiden geçer. Saygı da ikizidir. Sevmek sevilmek canlıların yaşam kaynağıdır.

Yazıma ah nerede kaldı o aşklar, nerelere gitti hasretlik türküleri, şarkıları diye başlayacaktım, ama olmadı!

Derin duygu ifade eden güfteler kitaplarda kalır oldular. Eskiden söylenen şarkılarla, türkülerle avunur olduk. Notlarımı karıştırmaya başladım, otuz yıl önce yazdığım iki şiirime rastladım, bakalım ne yazmışım;

KIYAMADIM

Hep aşkınla yandım

Sevdan ile ağladım

Seni göz yaşım sandım

Silmeye kıyamadım

Dere tepe seni aradım

Kır çiçekleri karşıladı beni

Sevgi çiçeği uzattı elini

Sen sandım

Koklamaya kıyamadım

Ayın şavkı o kadar güzeldi ki

Sen sandım

Bakmaya kıyamadım

1986 Manavgat

* * *

GEL

Gel ey güzel gel

Sazımda türkü

Şarkılarımda güfte

Olacaksan gel

Gel naz eyleme

Aşkıma meşk olacaksan

Gel

Gel ne bahar ne sonbahar

Dört mevsimim olacaksan

Gel

2002 Ankara

* * *

Sevginiz hiç bitmesin, ömür boyu her gün yeniden yeşersin ve sevgililer gününüz kutlu, mutlu olsun.