Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü…
Sevgi sözcüğü geniş bir kavram ifade eder. Dirliğin, birliğin, geçimin kaynağı sevgiden geçer. Saygı da ikizidir. Sevmek sevilmek canlıların yaşam kaynağıdır.
Yazıma ah nerede kaldı o aşklar, nerelere gitti hasretlik türküleri, şarkıları diye başlayacaktım, ama olmadı!
Derin duygu ifade eden güfteler kitaplarda kalır oldular. Eskiden söylenen şarkılarla, türkülerle avunur olduk. Notlarımı karıştırmaya başladım, otuz yıl önce yazdığım iki şiirime rastladım, bakalım ne yazmışım;
KIYAMADIM
Hep aşkınla yandım
Sevdan ile ağladım
Seni göz yaşım sandım
Silmeye kıyamadım
Dere tepe seni aradım
Kır çiçekleri karşıladı beni
Sevgi çiçeği uzattı elini
Sen sandım
Koklamaya kıyamadım
Ayın şavkı o kadar güzeldi ki
Sen sandım
Bakmaya kıyamadım
1986 Manavgat
* * *
GEL
Gel ey güzel gel
Sazımda türkü
Şarkılarımda güfte
Olacaksan gel
Gel naz eyleme
Aşkıma meşk olacaksan
Gel
Gel ne bahar ne sonbahar
Dört mevsimim olacaksan
Gel
2002 Ankara
* * *
Sevginiz hiç bitmesin, ömür boyu her gün yeniden yeşersin ve sevgililer gününüz kutlu, mutlu olsun.
Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü…