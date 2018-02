Bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü tüm sevenlere kutlu olsun.Sevgililer Günü geldi çattı. Bugün birçok insan için büyük anlam ifade ediyor.

Sevgisini dile getirmek isteyenlerin, yeni ilişkilerin başladığı, evlilik yolunda ilk adımların atıldığı bugün, aynı zamanda mutlu yüzlerin etrafımızda neşe saçtığı birgün.Bugün sevgililer günü.

Özdemir Erdoğan, “ Sen ah sen kıvranıp dururum nasıl söylesem? Belki daha kolay olurdu anlatmak sevgimi konuşmayı hiç bilmesem” diyerek ifade etmiş sevgisini.

Sevgililer Günü duyguların yoğunlaştığı birgün. Birçok vatandaşımız duygularını dile getirmek istiyor. Bizde Sevgililer Günü için duygularını ifade eden pazarlama uzmanı Muhammet Gedik bankacı sevgilisi Dönay Kıvançlı’ya duyduğu sevgiye yer vermek istedik.

Muhammet Gedik’in duyguları;

“Bozkırın Tezenesi ”Kalpten kalbe giden bir yol vardır görünmez, gönülden gönüle gider” demiş. Göz açıp kapayıncaya kadar hızlı geçen hayatlarımızdaki en mutlu anlarımızı o kalpler arasında yaşarız. Yanımızda oldukları sürece yüreklerimiz ısıtır, içimizi huzur kaplar, yaşadığımızı hissederiz. Yaşamakta budur zaten. Severek ve sevilerek yaşamaktır. Eğer sevgi yoksa insanın gönlünde o insan yaşamıyordur, sadece hayattadır. Oysa yaşamak sadece ve sadece sevgiyle mümkündür.

Kalpten kalbe giden bir yol vardır görünmez

Bizlerin içindeki sevgimizi sadece söylememize dahi neden olsa bile 14 Şubat çok kıymetlidir. Çünkü sevgi söyledikçe çoğalır. Ruhumuzu besler, içimizdeki gerçek duygularımızın görünmesini sağlar. Bugün birbirini seven insanların sevgilerinin çoğalmasına, gönül bağının sağlamlaşmasına sebebiyet verir. Yeri gelir bir bakış, bir dokunuş, kısa bir kelam ruh halimizin bir anda değişmesine, harika hissetmemize neden olur.

Hayatımızda özel günleri çoğaltmalıyız

Hayatımızda bu günlerimizi çoğaltmalıyız. Sadece bugün değil, yılın geri kalan her gününe de bu düşüncemizi yaymalıyız. Birçokları bugünü eleştirebilir herhangi bir sebeple. 364 gün hiçbir şey yapmamış olabilirsiniz. Ancak sadece bugün bir şey yapmış olsanız dahi, 365 gün hiçbir şey yapmamış olandan farklı olursunuz. Zaten hayattaki küçük farklar değil midir bizi birbirimizden ayıran?

Bugün sadece birbiriyle gönül bağı içerisinde günümüz tabiriyle ‘Sevgili’ olanların günü değil sadece. Bence birbirini sevenlerin günü. Anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız, enişteniz, müdürünüz, yoldaşınız kimi seviyorsanız onun günü. Sevdiğinizi söyleme günü. İçerisinde sevginin geçtiği başka özel gün yoktur.

Fuzuliye sormuşlar: Sevmek mi daha güzeldir, sevilmek mi? Sevmek demiş. Çünkü sevildiğinden hiçbir zaman emin olmazsın. Sonunu düşünmeden sevin, planlar yapmadan, sevildiğini düşünmeden, ne getireceğini sorgulamadan sevin. Çünkü bu hayatta sevgi her şeyin üstesinden gelecektir. Sevgililer Günü bize bunu hatırlatır. Aşkla birbirine bakan iki insan birbirlerinin mutluluğu için çabalarlar, emek verirler. Hayatlarındaki mutlu anlarını çoğaltırlar. Hepimizin gayreti de bunun için olmalıdır. Sevginin sevgilinin olmadığı yerde yaşam da olmaz.

Sevgilinize sevdiğinizi söylemekten kaçınmayın, her an her yerde söyleyin. Sevgili Peygamberimizin de çok güzel bir sözü vardır bununla ilgili; Seven sevdiğine, sevdiğini söylesin. Açık yüreklilikle söyleyin korkmayın, belki yarın çok geç olabilir.

Tüm sevenlerin, sevilenlerin, sevgililerin gününü kutluyorum .Sevmek bir şey ise, sevilmek çok şeydir.

Bu arada Fuzuli’nin sözüne ek olarak emin olduğumu tüm yüreğimle söyleyebilirim.

Sevgiyle kalın…”

Sevgililer Günü’nün çıkış tarihi hakkında birçok söylenti var. Tarih boyunca bugün başka isimlerle anılmış ve günümüze şekil değiştirerek ulaşmayı bir şekilde başarmıştır.

Sevgililer Günü;

Her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bugün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

ZEUS İLE HERA’YA ADANMIŞ

Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera’nın kutsal evliliğine adanmıştı.

Antik Roma’da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus’un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus’un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus’u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat’ta genç erkeklerin genç kızların isimlerini kura çekerek bayram boyunca ‘çift’ olma alışkanlığı vardı. 469’da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi’ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine’nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

ORTA ÇAĞ

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa’da ve İngiltere’da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

Hristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir:

• Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine “Valentine’ninden” imzalı bir aşk notu vermişti.

• Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmişti.

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.