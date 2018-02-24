DHA TFF’nin “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi 1-7 Mart tarihlerinde Riva’da düzenlenecek İstanbul Cup’ta mücadele edecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin ev sahipliği yapacağı turnuvada Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Fas, Rusya ve İtalya yer alacak.

Milli Takımımız, Avrupa üçüncülüğünün ardından 2015’te Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 2017’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda ilk beşe girerek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Milliler, 8-18 Haziran 2018 tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na ikinci kez katılma hakkı elde etti.

İstanbul Cup’a beş ülke temsilcisi katılacak ve alınan puanlar dünya sıralamasını etkiyecek. Dünya sıralamasında Türkiye 6., Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan İspanya ise 4. sırada yer alıyor. Rusya, son Avrupa şampiyonu, Fas ise son Afrika şampiyonu unvanı ile turnuvaya katılıyor.