Ses kısıklığı şikayetine ‘Suya üfleme’ tekniği ile çözüm

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, ses felci geçiren, ses kısıklığı yaşayan ve ses tonundan memnun olmayan kişilere suya üfleme tekniği cihazı ile yapacakları terapiyle, istediklere sese kavuşabileceklerini söyledi.

Memorial Kayseri Hastanesi’nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, suya üfleme tekniği cihazı ile verdiği terapi sayesinde hastalarını istedikleri ses tonuna kavuşmasını sağlıyor.

Suya üfleme tekniği çok uzun yıllardır özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Koç, “Bu cihazlar sayesinde suya üfleme tekniği daha pratikleşerek yaygınlaştı.

Burada amacımız hastaya ses terapisi ile sesinin tonunu değiştirmek ve ses kalitesini arttırmaktır. Ayrıca kişiye yakışır, anlaşılabilir ve pürüzsüz bir sese ulaşmasını amaçlıyoruz.

Hastalarımız genelde ses teli felçli olan hastalar ya da sesinde herhangi bir sorunu olmayıp sesini günlük hayatta kullanması gereken imam, müezzin, öğretmen, ses sanatçıları ve çağrı merkezi çalışanları ses kısıklığını en çok yaşayan gruplar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu tedavinin başlangıcında haftada bir 4 hafta süreç boyunca görüşüyoruz. Ancak, yeni bir sese ulaşma süreci ortalama 6 ay sürmektedir” ifadelerini kullandı.

“SES TERAPİSİNİN ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM”

Ses terapisi alan 53 yaşındaki Hayrisan Gökmen ise, “Tiroit kanseriydim. Çok şükür hayata döndüm. Şimdi ise ses tellerim felç olmuş. Murat hocama geldim ve ses terapisi alıyorum. Ses terapisinin çok faydasını gördüm. Su içemezdim şimdi suyumu içebiliyorum. Birde gıcığım vardı o da şimdi iyi oluyor. İnşallah her şey normale dönüyor” diye konuştu.

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