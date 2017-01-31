Sertel’den ‘Şehit Fethi Sekin Üniversitesi’ teklifi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin adının ‘İzmir Şehit Fethi Sekin Üniversitesi’ olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

Geçen 5 Ocak’ta İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı canını ortaya koyarak engelleyen polis memuru Fethi Sekin’in adının yaşaması gerektiğini söyleyen Milletvekili Sertel, “Şehit Polis Fethi Sekin’in kahramanca mücadelesi ülkemizi ve İzmir halkını çok daha büyük bir faciadan kurtardı. Darbe girişiminde büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Ömer Halisdemir’in adı Niğde Üniversitesi’ne verildi. Fethi Sekin’in adı da Bakırçay Üniversitesi’nde yaşamalıdır” dedi.

Darbe girişiminin ardından İzmir’deki iki vakıf üniversitesinin (Gediz Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi) adının değiştirildiğini ve bugün ‘Bakırçay ve Demokrasi Üniversitesi’ olarak eğitim öğretime devam ettiklerini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel şöyle devam etti:

“İzmir ve Türkiye şehit polis Fethi Sekin’in kahramanlığını asla unutmayacaktır. Aslen Elazığlı olan ve uzun yıllardır İzmir’de görev yapan şehit polisimizin adının yaşatılması, İzmirliler ve geride bıraktığı ailesi için önemlidir. Şehit Polis Fethi Sekin’e olan vefa borcumuz ismini yaşatarak ödenmelidir. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir gibi Fethi Sekin’in adı da yaşatılmalıdır. Bu kanun teklifi Genel Kurul’a getirilmeli ve parti ayrımı gözetmeksizin kabul edilmelidir.”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in kanun teklifi kabul edildiği takdirde Eylül 2016 tarihinde yayınlanan kanun hükmünde kararname ile ‘İzmir Bakırçay Üniversitesi’ adı ile devlet üniversitesine dönüşen kurumun ismi ‘İzmir Şehit Fethi Sekin Üniversitesi’ olacak.

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