Sertel: Ayrımcılığın böylesi CHP’li işçiye tahammül yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP iktidarının muhalefete tahammülünün olmadığıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

CHP Milletvekili Atila Sertel, “AKP hükümeti devletin bütün kaynaklarını yandaşlara aktarmakta sınır tanımıyor. Kamu ihalelerini yandaşlara veren AKP iktidarının CHP’li işçiye dahi tahammülü kalmamış.

Sertel: Ayrımcılığın böylesi CHP’li işçiye dahi tahammül yok. Bir kamu ihalesi es kaza başka bir şirkete verildiyse ihaleyi alan şirketin işçilerinin hangi partiye üye olduğu araştırılmaya başlanmış. Kamu kurumunun işini yapacak şirketin işçisi şayet CHP üyesi ise sicili temiz olsa dahi güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek reddediliyor” dedi.

AYRIMCILIKTA SON NOKTA

AKP iktidarının ayrımcılıkta son noktaya vardığını ve kendinden olmayan hiçbir şeye tahammülünün kalmadığını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kamu kurumlarında çalışacak işçilerin parti üyeliğinin sorgulandığı iddialarını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, “Kamu kurumlarının ihalelerini alan özel şirketlerin işi yapmak üzere görevlendirdiği işçilerin parti üyeliğinin araştırıldığı ve CHP’ye üyeliği tespit edilen işçilerin adli sicil kaydı temiz olsa dahi kamu kurumu içerisinde çalışmasına izin verilmediği bilgisi doğru mudur” diye sordu.

KORKU DAĞLARI SARMIŞ

AKP döneminde her alanda liyakatın bitirildiğini ve işin ehline değil yandaşa verilmeye başlandığını ifade eden Atila Sertel, herhangi özel bir şirketin ne kadar tecrübesi ve iş bitirme kapasitesi olursa olsun sahipleri muhalifse o şirkete kamu ihalesi verilmemesi için ciddi baskıların yapıldığını söyledi. AKP iktidarının millete küfreden, devletin kanını emen zenginler yarattığını vurgulayan Sertel, şunları söyledi:

“AKP’de korku dağları o kadar sarmış ki gariban bir işçinin düşüncesinden dahi korkar hale gelmiş. Bu nasıl bir anlayıştır ki, özel sektörde çalışan işçinin parti üyeliği sorgulanıyor ve CHP’liyse o kuruma girmesine, işi yapmasına müsaade edilmiyor.

Adli sicil kayıtlarını teslim ettiği işçilerinden bazılarının neden reddedildiğini öğrenmeyen işveren, 30 kişi ile yapacağı işi 20 kişi ile yapmak zorunda kalıyor. Öte yandan işveren açısından kabul edilmeyen işçilerine karşı ön yargı oluşuyor ve bu durum işine son vermeyle dahi sonuçlanabiliyor.

Başbakan’a soruyorum, size bu talimatı kim verdi? CHP’den bu kadar mı korkuyorsunuz? İşçinin ekmeğiyle neden oynuyorsunuz? Bu mudur sizin adaletiniz?”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına sunduğu önergede şu soruları yöneltti:

1. Kamu kurumlarının ihalelerini alan özel şirketlerin işi yapmak üzere görevlendirdiği işçilerin parti üyeliğinin araştırıldığı iddiaları doğru mudur?

2. CHP’ye üyeliği tespit edilen işçilerin adli sicil kaydı temiz olsa dahi kamu kurumu içerisinde çalışmasına izin verilmediği bilgisi doğru mudur?

3. Kamu kurumları tarafından ihale edilen ve özel sektör tarafından yüklenilen işlerde, işin yapımı için aranan şartlar nelerdir? İşçilerin geçmişlerine yönelik ne gibi araştırmalar yapılmaktadır?

4. İstanbul’daki üçüncü havalimanı ve diğer büyük projelerde çalışan işçilerin hepsinin sorgulaması yapılmış mıdır? Yapılan araştırma sonucunda bu projelerde çalışan kaç işçinin o işi yapmasına izin verilmemiştir?

5. Kamu kurumları tarafından açılan ihalelerde de işçilere yapılan uygulamaya benzer, şirket sahiplerinin parti üyeliği sorgulanmakta mıdır?

6. Sahibi CHP’li veya başka bir partiye mensup işverenlere ihalelerde şans tanınmadığı doğru mudur?

7. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üye olan kaç iş insanına devlet ihalesi verilmiştir?