Atatürkçü duruşuyla ve Cumhuriyet değerlerine kuruluşundan beri sahip çıkan Ankara Kulübü Derneği Atatürk hakkında asılsız iftiralarla gündem yapmaya çalışan TV kanalına ve sunucularına sert tepki göstererek Ata’sına sahip çıktı.

Ankara Kulubü Derneği Son günlerde bazı televizyon kanallarında Cumhuriyetimizin kurucusu Türk Milletinin makûs talihini değiştiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında asılsız iftiralarla gündem yapmaya çalışan TV kanalına ve sunucularına sert tepki gösterdi..

Dernek tarafından yapılan açıklamada; “Uzunca bir süredir ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında ileri geri konuşup haddini aşan, seviyesiz, tahammülleri zorlayan bazı kişiler televizyon programlarında, panellerde, söyleşilerde görmekteyiz. Kendilerine gazeteci, yazar, araştırmacı, tarihçi postu geçiren ancak hiçbir bilimsel kişiliğe sahip olmayan bu şahısların amacı halkımızın içine nifak sokarak toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü bozmaktır. “denildi

Ankara Kulubü Derneği’nin açıklaması şöyle “Son olarak kendine “tarihçi” diyen; bu memleketin televizyonlarında konuşturulan, dergilerde yazıları çıkan, bir takım gruplar tarafından özellikle parlatılan Mustafa Armağan adlı kendini bilmez açık açık Atatürk’ün kendi manevi kızıyla ilişkiye girdiği iğrençliğini ortaya atacak kadar kontrolden çıkmıştır.

Bu tür şahıslar, üçüncü sınıf dünya ülkelerinde prim yaptıran ve karşılığı olan şark kurnazlığına soyunarak kendilerini belli kesimlere sevdirerek yükselme çabasındadırlar.

Bu şekilde ülkemizin kurucusuna hakaretler yağdıran kimseler tarihin derinliklerinde kendilerine gömülüp adları bir daha anılmayacak şekilde yok olup gideceklerdir. Ancak daha vahim olan ülkeyi yönetenlerin ve adli mercilerin bu hakaretler karşısındaki suskunluklarıdır. Bu suskunluk hainleri ve ülkemizin düşmanlarını cesaretlendirmektedir.

Ama bilinmelidir ki ne Türkiye üçüncü bir sınıf ülkedir ne de Türk Milleti Atasına hakaret edenleri affeder. Türk Medyasına bu konuda büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü şahsi menfaatleri için milletimizin hassas değerlerinden biri olan Atatürk’e hakaret eden bu kişiliksiz şahısların medyada sesinin kesilmesi hem milli birliğimiz için hem de birlikte yaşama irademiz için büyük önem taşıyor. Aksi halde kutuplaşmış bir toplum ve birbirinden uzaklaşmış bireyler ortak bir gelecekte buluşamaz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile 1932 yılında kurulan Ankara Kulübü Derneği olarak; devlet yetkililerini, yargı organlarını ve kamuoyunu gerekli duyarlılığı göstermeye çağırıyor, kaygılarımızı ve tepkimizi kamuoyu ve Türk Medyası ile paylaşmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

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