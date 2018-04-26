Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün takımının antrenmanında çift kale maçta yeşilli takımın forveti olarak top başı yaptı.

Sergen Yalçın’ın sol ayağıyla attığı golün videosu kulübün sosyal medya hesaplarından ‘form geçici, klas kalıcıdır’ başlığıyla paylaşıldı.

Kasımpaşa karşısında alınan 2-0’lık galibiyetle, 32 puan ve averajla 31’inci haftaya 14’üncü sırada giren Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana tedavi olan Ferhat Öztorun, Deni Milosevic ve Eren Albayrak katılmazken, Ömer Ali Şahiner ve Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanındaki çift kale maçta yeşilli takımın forveti olarak top başı yaptı. Sergen Yalçın’ın sol ayağıyla attığı golün videosu kulübün sosyal medya hesaplarından ‘form geçici, klas kalıcıdır’ başlığıyla paylaşıldı.