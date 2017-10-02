Yenimahalle Belediyesi CHP’li Meclis üyeleri tarafından Muharrem orucunu tutan birçok vatandaş Batıkent’te bulunan Serçeşme Cem evinde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ankara Yenimahalle Meclis Üyeleri Ali Cemal Metin ve Naki DEMİR’in ev sahipliğinde düzenlenen oruç açma yemeği Serçeşme Cem evin de yapıldı. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ankara 1. Bölge Milletvekili Necati Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara il Başkanı Adnan Keskin, Divriği Vakfı Başkanı Muharrem Köse, Divriği Dernek Başkanı Nurullah Esat Ünsal, Ankara Cem Vakfı Başkanı Necmettin Altun, Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Güla Oz gibi çok sayıda muhtar ve STK başkanı katıldı.

İftarı açmak için bir araya gelen konuklar iftarlarını Çorba, bulgur pilavı, sebze yemeği ve ikram edilen tatlıyla açtılar. Açılan Muharrem iftarından sonra söz alan ve etkinliğe ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Ali Cemal Metin,

”Her yıl düzenledikleri bu yemeğin toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmesi anlamında büyük önem taşıdığını kaydetti. Yemeğimiz kardeşliği, sevgiyi hoşgörüyü bir araya getiriyor. Türkiye’nin tüm kesimleri aynı sofrada oturup aynı ortak değerleri konuşuyoruz. Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır. Bu ay Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmak ,toplumsal birliği, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak, özü dara çekme ve gönülleri insan olma onuru ile yıkama ayıdır”

dedi.

Muharrem orucunun önemi

Muharrem orucu, insanın kendi iç benliğine yönelmesi, yanlışlarını-doğrularını, eksilerini-artılarını hesaplaması ve bütün bunların sonucunda daha iyiye, doğruya, güzele yönelmesine davettir. Nefsini terbiyeye, Hacı Bektaş Veli’nin de buyurduğu gibi nefsini bilmeye vesiledir oruç.

Muharrem orucu Aleviler için Adem peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadettir. Bunun yanı sıra başta Hz. Hüseyin olmak üzere On İki İmamların şahadetlerinden dolayı aynı zamanda bir yas’tır. Bundan dolayıdır ki Muharrem orucunun diğer bir adı da Yass-ı Matemdir.

Muharrem orucunda Aleviler ve Bektaşiler Muharrem Ayı’ının ilk on iki gününü oruçlu olarak geçirirler. Bu günlerde, İmam Hüseyin’in ve yaranlarının susuz bırakılmış olmasından dolayı su içilmez. Aşure günü İmam Hüseyin’in mübarek başı gövdesinden ayrıldığı için bıçak kullanılmaz, et yenilmez. Bu günler matem günleri olduğu için traş olunmaz. Muharrem Ay’ında cem yapılmaz, bağlama çalınmaz. En önemli ibadet ise tutulan oruçlardır.

Başkan Yaşar, canlarla oruç açtı

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi tarafından Alevi vatandaşların hizmetine sunulan Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi’nde Hz. Hüseyin’i anma programı düzenlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal da Muharrem Ayı dolayısıyla matem orucu tutan vatandaşları yalnız bırakmadı, alevi yurttaşlarla oruç açtı.