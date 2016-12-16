Serada don nöbeti

ANTALYA’da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi ve meteorolojinin ‘don uyarısı’nda bulunması üzerine çiftçiler seralarda soba yakarak sabaha kadar nöbet tuttu.

Türkiye’de örtü altı üretimin merkezi Antalya’da hava sıcaklığının gece 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle çiftçiler seralarında yatıp kalkmaya başladı. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün zirai don uyarısı üzerine seralarında domates, biber ve salatalık yetiştiren üreticiler, ürünlerin soğuktan etkilenmemesi için soba kurdu. Üreticiler gece yarısı soba yakarak seradaki sıcaklığı 5 derecenin üzerinde tutmaya çalışıyor. Özellikle don olayından çabuk etkilendiği belirtilen domates için çiftçiler her saat başı sobaların ateşini kontrol edip, kömür ve odunla ateşi takviye etti.

“SATTIĞIMIZ DOMATESLE ANCAK KÖMÜR ALABİLİYORUZ”

Aksu İlçesi’nde 5 dönüm üzerine kurulu serada domates yetiştiren Hüseyin Çelik, soba yakmadığı takdirde ürünün soğuktan etkileneceğini söyledi. Domatesin değerinde satılmaması nedeniyle geçimini zor sağlayabildiğini anlatan Çelik, 3 gündür soba yaktığını, 5- 6 gün daha don nöbeti tutacağını kaydetti. Domates fiyatının düşük olmasından da yakınan Çelik, şöyle konuştu:

“Zaten geçimimizi zor karşılıyoruz. Bir de ürün donarsa çok kötü olur. Saat 22.00’de soba yakmaya başladık. Sabaha kadar başında bekleyeceğiz. Sabah sobanın ağzını açıp öğle saatlerinde boşaltıp temizleyeceğiz. Domatesin soğuktan etkilenmemesi için sera sıcaklığının 5 derecenin üzerinde olması lazım. Sattığımız domatesle ancak kömür alabiliyoruz. Domatesin kilosu 1.5 TL oldu. O da zaten günlük kömür parasına denk geliyor. Domates fiyatının şu anda yanan bu sobaya göre 2.5 veya 3 TL olması lazım. Maliyetlerimiz çok arttı.”

“1 TON DOMATES SATIP 1 TON KÖMÜR ALIYORUZ”

Aynı bölgede 3 dönüm domates serası bulunan Ahmet Çelik de çektikleri sıkıntılara karşın domates fiyatının istedikleri seviyede olmadığından yakındı. 1 ton domates satarak ancak 1 ton kömür alabildiklerini anlatan Ahmet Çelik, “Sabaha kadar bekliyoruz. Sebzelerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Domatesin içerisinde sıvı miktarı fazla olduğu için don hemen vuruyor. Çektiğimiz sıkıntıya değmiyor. Kendimize bir şey kalmıyor. Yağmur yağana kadar böyle devam edeceğiz” dedi.

“DOMATESE ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORUM”

8 dönüm serada domates yetiştiren Mehmet Coşkun ise domatese çocuğu gibi baktığını, ilacını, gübresini zamanında verip, soğuk havalarda da soba yakarak koruduğunu söyledi. Coşkun, hava ısınana kadar gece don nöbeti tutmaya devam edeceğini belirtti.

KUMLUCALI ÜRETİCİ DE DON NÖBETİNDE

Kumluca İlçesi’nde de örtü altı sebze üreticileri hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü seralarda don nöbeti tuttu. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak gündüz hazırlık yapan üreticiler seralarda dereceler 2’yi gösterdiği anda sobaları yakarak ürünlerini dondurucu soğuğun etkisinden korumaya çalıştı.

Domates üreticisi Selim Bayraktaroğlu, yurt genelindeki olumsuz havanın Kumluca’da da hissedildiğini, bunun üzerine seralarda hazırlık yaptıklarını anlattı. Meteorolojik uyarıları da dikkate aldıklarını belirten Bayraktaroğlu, “Odunlarımızı kestik, seranın içine taşıdık. Her şey hazır. Sobaları yakmak kaldı. Sabaha kadar sobaları kontrol edeceğiz, sönmemesi için nöbet tutacağız. Nöbetimiz yaklaşık 12 saat sürecek. İnşallah ürünlerimizi don vurmaz. Allah tüm çiftçilerin yardımcısı olsun” dedi.

Kenan Tuncer, “Kumluca’da sıcaklık Anadolu’daki kadar düşmez ama biz yine de tedbirli oluruz. Dereceler 2 veya 3’e düşünce sobaları yakarız. Ürünlerimizi korumak için sabaha kadar sobaları yakıyoruz” diye konuştu.

Bayram Tuncer, “Sebzelerimizin üşümemesi için sobaları yakıyoruz. Her saat başı odun atıyoruz” dedi. İzzet Atalay da “Akşam 6 gibi dereceler düşmeye başlıyor. 2- 3’e düşünce sobaları yakıyoruz. Sezonun ilk don nöbeti. Domates ve biberi don vurmaması için akşam erken saatlerde yaktığımız sobaları sabaha kadar geziyoruz. Geçim kaynağımız bu olduğu için iyi bakmamız lazım” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen gün yapılan uyarıda 18 Aralık pazar günü sabahına kadar tüm kıyı kesiminde hafif zirai don beklendiği, üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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