Şenol Güneş, İstanbul’daki terör olaylarını kınadı

Takımının Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili yorum yapmayan Güneş, terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Böylesine bir dönemde futbolun ne kadar konuşulacağını bilmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “İşimizi yapıp elim hadiseden kurtulup, hayatın devam ettiğini göstermek gerekiyor. Herkes işini yapmalı. Sokağa teslim olmak da doğru değil. Çok insan kaybettik. İnsanlık dışı böyle bir şiddete maruz kalmak acı bir olay.” dedi.

Bunun herkesin sorunu olduğunu vurgulayan Güneş, “İnsanlar arasında farklı görüşler olsa da ortak noktada buluşmamız gerektiğini söylüyoruz. Bunu yapan insan olamaz. Bir insanın canına kasteden anormal olmalı. Arkasında kim var bilmiyorum. Hangi devletse ona karşı tavır almak gerekiyor. Polislerimiz, jandarmamız, güvenlikle ilgili olan herkes bizim için oradalar. Ortam gergin olmasa orada olmayacaklar.” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...