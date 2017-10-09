Çankaya Belediyesi Ankara’nın Başkent Oluşu’nun 94. Yıldönümünü Emel Taşçıoğlu konseri ile kutlayacak.

Taşdelen: “Ankara’nın Başkent Oluşu şerefini göğsümüzde bir nişan gibi taşıyoruz. Ne O’nu ne de O’nun bize bıraktığı değerleri unutacağız” dedi.

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın Başkent Oluşu’nun 94. Yıldönümünü Emel Taşçıoğlu konseri ile kutlayacak. Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının ve “Seni Kalpten Seviyoruz” yazısının yer aldığı tasarımları da Çankaya’nın dört bir yanına astı.

Türkiye’nin başkentinin Ankara, Ankara’nın merkezinin ise Çankaya olduğunu vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Başkent’in 94. Yılı kutlamalarına ilişkin şunları söyledi: “13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsmet İnönü ve dört arkadaşının verdiği yasa önerisi kabul edildi. Tek maddelik bir yasa ile Ankara, Türkiye Devletinin başkenti oldu. ‘Büyük başarılar için büyük mekanlara gerek yok’ diyen Mustafa Kemal Atatürk, böylece bu küçük Anadolu şehrini şereflendirerek devletin merkezi yaptı. Biz bu şerefi göğsümüzde bir nişan gibi taşıyoruz. Ne O’nu ne de O’nun bize bıraktığı değerleri unutacağız”.

Ankara’nın Başkent oluşunu her yıl çeşitli etkinliklerle kutlayan Çankaya Belediyesi, bu yıl da Ankaralı ses sanatçısı Emel Taşçıoğlu’nun seslendireceği türküler ile kutlayacak. Etkinlik 13 Ekim’de Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.