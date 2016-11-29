Senfoni’de Mozart gecesi

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İZDSO), bu haftaki konserinde dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserleri çalınacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 2 Aralık Cuma gecesi Folkart’ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak. Ünlü şef Emin Güven Yaşlıçam yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na solist olarak obuada Mathilde Lebert, fagotta ise Andrea Cellacchi eşlik edecek. Konserde Mozart’ın ‘Obua Konçertosu’ ve ‘Fagot Konçertosu’ ile, 36 numaralı senfonisi seslendirilecek.

Bu konserin biletleri internet üzerinden (www.biletinial.com), Alsancak ve Karşıyaka D&R’lardan ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden cuma günü konser saatine kadar alınabilecek.

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