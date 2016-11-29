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Senfoni’de Mozart gecesi

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IZMIR DEVLET SENFONI ORKESTRASI'NIN, BU HAFTAKI KONSERINDE DUNYACA UNLU AVUSTURYALI BESTECI WOLFGANG AMADEUS MOZART'IN ESERLERI CALINACAK. FOTOGRAFTA ENDREA CELLACCHI. (FOTO: IZMIR DHA)

İZMİR Devlet Orkestrası’nın (İZDSO), bu haftaki konserinde dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus ’ın eserleri çalınacak.

IZMIR DEVLET SENFONI ORKESTRASI'NIN, BU HAFTAKI KONSERINDE DUNYACA UNLU AVUSTURYALI BESTECI WOLFGANG AMADEUS MOZART'IN ESERLERI CALINACAK. FOTOGRAFTA EMIN GUVEN YASLICAM. (FOTO: IZMIR DHA)
IZMIR DEVLET SENFONI ORKESTRASI’NIN, BU HAFTAKI KONSERINDE DUNYACA UNLU AVUSTURYALI BESTECI WOLFGANG AMADEUS MOZART’IN ESERLERI CALINACAK. FOTOGRAFTA EMIN GUVEN YASLICAM. (FOTO: IZMIR DHA)

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 2 Aralık Cuma gecesi Folkart’ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak. Ünlü şef Emin Güven Yaşlıçam yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na solist olarak obuada Mathilde Lebert, fagotta ise Andrea Cellacchi eşlik edecek. Konserde Mozart’ın ‘Obua Konçertosu’ ve ‘Fagot Konçertosu’ ile, 36 numaralı senfonisi seslendirilecek.

Bu konserin biletleri internet üzerinden (www.biletinial.com), Alsancak ve Karşıyaka D&R’lardan ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden cuma günü konser saatine kadar alınabilecek.

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