Şenes Erzik'in acı günü

FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik’in ağabeyi Adnan Erzik hayatını kaybetti. Merhum Adnan Erzik’in cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, “Merhum Adnan Erzik’e Allah’tan rahmet; Sayın Şenes Erzik, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.
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