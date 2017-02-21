Senatör Mccain: ABD-Türkiye ittifakı, küresel tehditlere karşı koymak için önemli

ABD Senatosu’nun ağır toplarından Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Türkiye ile yaptığı üst düzey görüşmelere ilişkin twitter üzerinden bir mesaj gönderdi.

John McCain, mesajında “ABD-Türkiye ittifakı küresel tehditlere karşı koymak için önemlidir” dedi.

John McCain, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra dikkat çeken yazılı açıklamasının ardından twitter üzerinden de bir mesaj gönderdi.

McCain Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “yapıcı bir toplantı” gerçekleştirdiğini belirterek “Demokratik değerlere dayalı ABD-Türkiye ittifakı, küresel tehditlere karşı koymak için önemli” ifadelerini kullandı.

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