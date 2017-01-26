Sen önce Eurolarını bozdur Arda

Öyle gülerek, evet demekle olmuyor bu işler. Sen önce euronu Türk lirasına bozdur sonra evet de sevgili Arda Turan. Sen de Burak Yılmaz.

Madem anayasa referandumu için evet diyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dolarları, euroları bozdurun” çağrısına niye evet demiyorsunuz?

“Bozdurdum euroları liraya, evet demek için koşuyorum referanduma” deseydiniz birileri sizi daha fazla öperdi.

Öyle amatörce cep telefonundan çekilmiş, aynı metni tekrarlayarak evet demek inandırıcı olmuyor. Sorsak ne değişiyor diye klipteki gibi dördüncü cümleyi kuramazsınız.

Sizler Türkiye’nin gurur kaynağı, idollerisiniz, ortak paydalarısınız. Bu memleket sizi yetiştirdi. Sizlerden gol haberi almak yediden yetmişe herkesi gururlandırıyor. Yeni doğan bebelere sizlerin isimleri veriliyor, size benzesinler diye.

Şimdi, şöyle bozdurun yastık altından bir 10 milyoncuk euroyu liraya. Sonra da gösterin belgenizi. Böyle de örnek olun. “Aferin, bakın çocuklar zor günde gurbet ellerden para göndermişler” diyelim.

Burak Yılmaz; her gün saç şeklini değiştireceğine eurolarını liraya çevir, “sesi Çin’den Hint’den” duyulsun.

Arda Turan; sen de akıllı çocuksun aynısını yap sana da “oley” diyelim, alkış tutalım..

Yoksa eurolar bir yerlerde bağlı mı? Örneğin takım arkadaşlarınız gibi, Drogba, Messi gibi vergi cenneti Cayman Adaları’nda mı tutuluyor? Hani futbolcuların, siyasetçilerin, iş adamlarının paralarını kaçırdıkları, ülke bile sayılmayan, haritada bile zor bulunan yerlerde mi saklanıyor? Bildiğimizden değil merakımızdan soruyoruz.

Sizin transfer paralarınız, maç başına, gol başına primleriniz hiç kimseyi ilgilendirmez Santim ilgilendirmez paranızı nasıl değerlendirdiğiniz. Daha fazlası sizin olsun.

Ama şunu da söyleyelim Arda, Burak ve diğer “fırsatçı reklâm sever evetçiler”. Bugünlerin yarınları da var.

Bakın anketler, tahminler referandum sonucunu ortada gösteriyor. İbre ortada duruyor. Başbakan bile yaza kadar ekonomiden ümidini kesmiş, “panik yapmayın” diyor. Referandumu nasıl kazanırız diye toplantı üzerine toplantı yapıyor.

Şunu da hatırlatalım, sizin yaşınız tutmaz Arda ve Burak, geçmişte bu “milli irade” ne zaman cebinden, zenginliğinden kendi hatası dışında bir kuruş eksildiğini görmüşse, gözünün yaşına bakmamıştır hırsını siyasetçilerden çıkarmıştır. Önce sen değil ben der, bir gecede kararını değiştirir, uğruna ölmeyi bile göze aldıkları siyasetçileri” iyot” gibi ortada bırakır.

Onun için Arda, Burak kardeşler sevildiğinizi bilin.. Siz topun, golün peşinden gidin. Değerinizi evetçiler ile hayırçılar arasında düşürmeyin.

Herkesin hesabı başka, uymayın şeytana.

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