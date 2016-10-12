‘Sen Benim HerŞeyimsin’ in fragmanı yayınlandı

Tiyatro, sinema oyuncusu ve komedyen Tolga Çevik’in yeni ‘Sen Benim HerŞeyimsin’ filmi, 9 Aralık’ta vizyona girecek. Filmde, Tolga Çevik, ilk defa kızı Tuna ve oğlu Tan ile beyazperdede yer almanın heyecanını yaşadı.
TME Film yapımı “Sen Benim HerŞeyimsin” in fragmanı görücüye çıktı. Tolga Çevik, Melis Birkan, Cengiz Bozkurt ve yönetmen Tolga Örnek, filmin fragmanını sinemacılar, dağıtımcılar ve medya mensupları ile bir davette paylaştı. Fragman bu haftadan itibaren sinema salonlarında 9 Aralık’taki vizyon için gün saymaya başlayacak.
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Erkeklere ‘baba’ olmayı sorgulatacak filmin yönetmen koltuğunda, senaryoyu da yazan Tolga Örnek oturuyor. ‘Sen Benim HerŞeyimsin’de, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan ile birlikte Tolga Çevik’in kızı Tuna Çevik, babasıyla başrolü paylaşıyor. Oğlu Tan Çevik de konuk oyuncu olarak yer alıyor.
11 TOLGA ÇEVİK’İN KIZI TUNA ÇEVİK, BABASIYLA BAŞROLÜ PAYLAŞTI
1. TOLGA ÇEVİK’İN KIZI TUNA ÇEVİK, BABASIYLA BAŞROLÜ PAY...
Babasının “Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın” mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat ( Tolga Çevik ) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar ( Melis Birkan ) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini “baba” olarak bulur. İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol ( Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak “korkularının gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık “Sen Benim HerŞeyimsin” dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar. Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir…”Sen Benim HerŞeyimsin” filmi, seyirciye kahkahayı, sevinci ve hüznü birarada yaşatmayı hedefliyor.
22 FİLM MEKSİKA YAPIMINDAN UYARLANDI
2. FİLM MEKSİKA YAPIMINDAN UYARLANDI
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33 9 Aralık’ta seyirci ile buluşacak olan film, “Instructions Not Included” isimli 2013 yapımı bir Meksika yapımından uyarlandı.
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3. 9 Aralık’ta seyirci ile buluşacak olan film, “I...
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