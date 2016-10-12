‘Sen Benim HerŞeyimsin’ in fragmanı yayınlandı

ISTANBUL DHA

2 2 FİLM MEKSİKA YAPIMINDAN UYARLANDI

Babasının “Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın” mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat ( Tolga Çevik ) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar ( Melis Birkan ) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini “baba” olarak bulur. İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol ( Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak “korkularının gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık “Sen Benim HerŞeyimsin” dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar. Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir…”Sen Benim HerŞeyimsin” filmi, seyirciye kahkahayı, sevinci ve hüznü birarada yaşatmayı hedefliyor.