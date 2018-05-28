Adana’da Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Okan Dost, selülit sıkıntısı çeken birçok kadının asıl probleminin, varis hastalığına bağlı olduğunu söyledi.

Özel tıp merkezinde görevli Dr. Okan Dost, selülitin, kalça ve bacaklarda yağ doku hücrelerinin yapısındaki değişikliğe bağlı olarak arttığını belirtti. Selülitin genelde, varis hastalığına bağlı oluştuğunu kaydeden Dr. Dost, tedavi ile her iki sorunun da çözüldüğünü söyledi. Dost, “Birçok kadın, selülit şikayetiyle bize başvuruyor.

Ancak yaptığımız muayene sonucu, birçok hastanın selülitinin arkasında varis olduğunu belirliyoruz. Varis tedavisiyle birlikte selülit de gerilemeye başlıyor. Bu yüzden selüliti olanlar, mutlaka kalp damar cerrahı tarafından da değerlendirilmeli” diye konuştu.

‘VARİS VE SELÜLİT AYRILMAZ İKİLİDİR’

Selülit tedavisinin varis göz önüne alınarak, yapılması gerektiğini, aksi taktirde yapılan tedavinin kalıcı olmayacağını kaydeden Dr. Dost, şunları söyledi:

“Selülit tedavisinde uzmanlaşmış birçok hekim mezoterapi, ultrason, termoterapi, direkt egzersiz, ilaç kullanımı, pressoterapi gibi yöntemleri tedavi amacı ile kullanmaktadırlar. Ancak selülitin oluşum mekanizmasına bakıldığı zaman varis tedavisi göz ardı edilerek direkt tedaviye başlanmaktadır.

Bu da soruna çok kısa süreli geçici çözümler getirmektedir. Dolayısıyla eğer selülit tedavisine başlanacaksa mutlaka görünen bir varis olmasa dahi bu hastaların venöz yetmezlik açısından değerlendirilip, öncelikle teşhis ve tedavisi yapıldıktan sonra direkt selülite yönelik tedaviye geçilmesi gerekir.

Selülit ve varis birbirlerinden ayrılmaz ikilidir. Toplumumuzun yüzde 70’inde görülen varisin tedavisinin yapılması aynı oranda selülitin de tedavi edilmesi anlamına gelmektedir. Diğer yardımcı yöntemler de cildin daha çabuk toparlanması ve şekillenmesini sağlayacaktır.”