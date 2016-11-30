‘Selfie’ temalı perde, en iyi tasarım ödülü aldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından düzenlenen 6. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda, öz çekim, trafik ve şehir temalarından esinlenerek hazırlanan inovatif tasarımlar dereceye girdi.

UTİB’in ev tekstili alanında katma değeri artırmak, modaya yön vermek ve yeni tasarımcıları sektöre kazandırmak için bu yıl altıncısını düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Yarışmada öz çekim yapan çocukların yüz ifadelerinden oluşan perde tasarımlarıyla Tuğçe Yıldırım birinciliğe layık görülürken, çocukların kendi şehirlerini tasarlayabildiği oyun halısı konsepti ile Mehmet Emre Ermiş ikinci ve trafikte bekleyen araçların kırmızı stop lambasından esinlenerek tasarladığı yatak örtüsü ile Dicle Göral üçüncü oldu. Yarışmada İnovasyon Ödülü’nü ise ofis ve evlerde masa ve odaları ayıran portatif seperatörler tasarlayan Ayça Dündar aldı.

UTİB Başkanı İbrahim Burkay Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın önemine değinerek,

“Farkını Göster sloganı ile çıktığımız Türkiye’nin en moda ev tekstili tasarım yarışmamız ile uluslararası pazarlarda moda ve trend oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

dedi.

UTİB Başkanı İbrahim Burkay,

“Ülkemizin hedeflerine liderlik eden Bursa iş dünyası olarak Ar-Ge, inovasyon ve tasarım yapılan yatırımları bu topraklarda yaşayan insanımızın geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz”

şeklinde konuştu.

Tasarımcıları sektörle buluştururken, tasarımcı kimliğinin güçlenmesine rehberlik ettiklerini de belirten Burkay

“Özellikle genç neslin yenilikçi bakış açısı önümüzdeki büyük hedeflerde belirleyici olacaktır. Türkiye’nin kilogram başı ihracat değeri 1.3 dolarken ev tekstilinde bu rakam 14 dolar. Bu başarıda sektörün inovasyona, modaya ve tasarıma yaptığı yatırımların katkısı büyük. Bu tarz yarışmalar hedefi daha da yukarılara taşıyacaktır”

dedi.

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