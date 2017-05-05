Selçuk Alagöz'den Sağlık Vakfı yararına konser

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz, Bodrum Sağlık Vakfı yararına konser verdi.

Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi’nde verilen konseri aralarında Bodrum Sağlık Vakfı yöneticileri ve öğrenci ve velilerinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi izledi. Sahneye önce ‘Black Jack’ grubu ile çıkan Selçuk Alagöz, daha sonra Bodrum Sağlık Vakfı öğrencilerinin oluşturduğu Engelsiz Ritim atölyesi ile birlikte şarkı söyledi.

Gelirinin Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlanacağı konserde, Bodrum Sağlık Vakfı yönetim kurulu üyesi Nejat Mutlu, konserin düzenleniş amacının 11 Mart’ta yapılan kongre ile seçilen 9. dönem yeni yönetim kurulunu tanıtmak olduğunu belirterek eski dönemlerdeki yönetim kurullarına da teşekkür etti.

Yaklaşık 1.5 saat süren konserde izleyiciler gönüllerince eğlendi.

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