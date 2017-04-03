Selahattin Alptekin, futboldan kopmak zor diyor

Türkiye Futbol Federasyonu Saha Komiserleri Derneği (TFFSKD) üyelerinden Selahattin Alptekin, Ankara amatör futbol karşılaşmalarında ve Spor Toto Türkiye Liglerinde yapılan maçlarda çalışmalarını itinalı şekilde sürdürülüyor.

Alptekin, futbol oyun kuralları, disiplin yönetmelikleri, çerçevesinde ve karşılaşma öncesi görevini itinalı şekilde yerine getirilmesinde üstün gayret gösteren deneyimli saha komiseri, futbol oyun kuralları doğrultusunda yapılması gerekenlerin dışında kimseye taviz vermiyor.

Görev ile hak, müşterek anneleri hürriyet olan iki kardeştir, diyen Alptekin, şöyle diyor: “çalışma esnasında doğan kıvanç ve sevinç, asla toklukla mukayese edilmez. Futbol sevgisi benim gibi çalışma arkadaşlarımın da ve Ankara amatörün fedakâr kulüp başkanları, yöneticileri ile sporcu kardeşlerimizin yanında oluyoruz.

Önce çalışma daha sonra futbol oyun kurallarına uyma anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Alptekin, futbol olmazsa olmazlardandır, diyerek sözlerini bitirirken, Ankara amatör futbolun undan kopmak olmuyor” dedi.

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