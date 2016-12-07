Sektörel ihtiyaca göre meslek liseleri açılacak

BURSA’da, Otomotiv Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, mesleki eğitimin her sektörün ihtiyacına göre şekillendirileceğini söyledi. Gülay, “Bursa’da otomotiv sektörü ileri seviyede olduğu için bu okulu açtık. Örneğin Denizli tekstil alanında ilerde. Orada da bu sektörde okullar açılıyor. Antalya’da turizm, başka bölgede de tarımla ilgili okullar eğitim verecek. Yani her bölgenin ekonomisine uygun okullar açılacak. Bu liseleri bitiren de hem meslek sahibi olacak, hem de sektörde istihdam edilecek” dedi.

Merkez Nilüfer ilçesinde ki Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘Mesleki Eğitim İstişare Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, bundan sonra meslek liselerinin farklı bir boyut kazanacağını söyledi. Her sektör ve ilin ihtiyacına göre meslek lisesi yaptıklarını belirten Gülay, şöyle konuştu:

“Örneğin Bursa otomotiv sektöründe ilerde olduğu için buraya otomotivle ilgili meslek lisesi yaptık. Denizli, tekstil alanında ilerde olduğu için orada da tekstil alanında okul açılacak. Antalya’da turizm, başka bölgede tarımla ilgili okullar açılacak. Mesela Antalya’da uçak teknolojileri alanıyla ilgili tematik bir meslek lisesini geçtiğimiz günlerde açtık. Bunun gibi sektörün arzuladığı, nitelikli işgücü yetiştirecek okul sayısını ülke genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz.”

BURSA SANAYİSİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bursa’da yapılan Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yerli otomobile katkısının ne olacağı sorusuna Genel Müdür Gülay, şu yanıtı verdi:

“Bursa sanayisi bizim için çok önemli. Burada bir çok modeli görüp ülke genelinde yaymak mümkün. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Buradaki okulumuz, otomotiv sektörünün istihdam edeceği işgücünü yetiştiren bir okul. Hedefimiz, sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek, onların istihdamını sağlamak. Üretime katkı sağladıktan sonra ülkenin sanayi yönünden kalkınmasını gerçekleştirerek katma değerimizi yükseltmek istiyoruz. Ne kadar eğitimli ve nitelikli işgücü yetiştirirseniz kısa sürede kendi markanız olur. Kendi kullanacağız araçları da kendiniz üretmiş olursunuz. Zaten bu projenin temelinde bunlar yatıyor.”

Meslek liselerinin yönetim yapısını da anlatan Gülay, bu okulların devlete ait olduğunu ifade ederken, devletin müdür ve öğretmenini atadığını vurgularken şöylededi:

“Okul, devletin olabilir. Ancak sektör olduğu için bu okullar var. Bundan dolayı bu okullar oluşturuldu. Yeni uyguladığımız mesleki eğitim modelinde okul müdürü ve öğretmenler okulun eğitiminden sorumlu olacak. Bu meslek liselerinde ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında bir yönetim kurulu oluşturulacak. Yönetim kurulunda sektör temsilcileri, sanayi odası temsilcisi, ticaret odası temsilcisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yanı sıra İşkur ve belediye temsilcisi olacak. Yönetim kurulu, okulu müdürle birlikte yönetecek. Burada okuyan çocuklarımız otomotiv sektöründe stajlarını ve uygulama eğitimlerini planlayacaklar. Yönetim kurulumuzdaki sanayicimiz isterse kendi yetiştirdikleri öğrencileri işyerlerinde istihdam edecek.”

Bu eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar tematik mesleki liselerinin sayısını 30’a çıkaracaklarını söyleyen Gülay,

“Bursa’daki okulumuz ikinci tematik meslek lisesi. Hedefimiz bu öğretim yılı sonuna kadar 30 okulu devreye sokmak. Ama okul sayısın niteliğini kaybetmemek için yaygınlaştırmayı düşünmüyoruz”

dedi.

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