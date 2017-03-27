Sektörel güven Mart ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken, perakende de hafif geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sektörel güvende genel olarak yukarı yönlü harekete karşın tüm sektörlerde güven “kötümser” düzeylerde kaldı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Hizmetlere talebin artması bekleniyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayındaki 92.9 düzeyinden, Mart ayında yüzde 4.4 artarak 96.9 değerine yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.1, yüzde 3.5 ve yüzde 5.5 arttı.

Perakendede satışlarda artış bekleyen azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 0.3 azalarak 97.7 değerine düştü.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1.5 ve yüzde 1.0 azalırken, iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 1.9 arttı.

İnşaat sektörü güveninde sıçrama

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 76.4 iken, Mart ayında yüzde 12.3 artarak 85.8 değerine yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 16.9 ve yüzde 9.3 arttı.

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