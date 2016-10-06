Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün gayri safi milli hasılaya daha fazla katkı sağlaması gerektiğini, sulama yatırımları tamamlandığında hedeflerine ulaşma şansının olduğunu söyledi.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı binasının açılış töreninin ardından, il genelindeki ziraat odası başkanları ile toplantı yapan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün milli hasılaya sağladığı desteği yeterli görmediğini dile getirdi.

Türkiye’de tarım sektörünün milli hasılaya 62 milyar dolar katkı sağlamakta olduğuna işaret eden Bayraktar, “Bu potansiyele yakışmayan bir rakam değil, 62 milyar dolara gelmek başarıdır doğrudur. Ancak 150 milyar dolarlık bir hasılayı muhakkak ki gayri safi milli hasılaya kazandırmak zorundayız.” diye konuştu.

Sektörde, yılda ortalama 17-18 milyar dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Bayraktar, hedeflerinin 2020 yılına kadar 40 milyar dolara ulaşmak olduğunu aktardı.

İhracatın artırılması için tarımsal alanların sulanmasına yönelik yatırımların tamamlanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Sektör olarak 17-18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Diyoruz ki şaha kalktık ama yeterli değil. 2020 yılında 40 milyar doların üzerine çıkmamız lazım. Yapısal sorunları çözmeden bu mümkün değil, sulama yatırımları bitireceğiz hiç çaresi yok.” dedi.

Bayraktar, Kırşehir’de işletme büyüklüğünün Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna değinerek, yeterli sulama yapılamamasından dolayı nadasa bırakılan tarım alanının fazla olduğunu kaydetti.

Bayraktar şunları kaydetti:

“Kırşehir’de nadasa ayırdığımız alan 131 bin hektar. Bir arazide sulama yapamazsanız nadasa ayırırsınız. İşletme büyüklüğü var ama işletme sulanamıyor. Hiç kıymeti kalmıyor. Bu nedenle Yamula Barajı’nın bitirilmesi çok önemlidir. 2020 yılında Yamula Barajı bittiğinde bu bölgede 150 bin hektar arazi sulanacak. Sadece Mucur da 80 bin dekar arazi sulanacak. Bu barajın en kısa sürede sulama kanalları ile birlikte bitirilmesi konusunda biz de takipçisi olacağız.”

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