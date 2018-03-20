STAR Televizyonu üst yönetiminden emekli olan Ahmet Tekand, Genel Yayın koordinatörümüz Orhan Uğuroğlu’nu arayarak, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes tarafından 1956 yılında yapımı tamamlanan Erzincan, Elazığ ve Malatya Şeker Fabrikaları açılışında çekilen tarihi orijinal fotoğrafları olduğunu vurguladı.

1956 yılında Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü olan dedesi Baha Esat Tekand’ın arşivini sakladığını vurgulayan Tekand yayınlanması için Uğuroğlu’na gönderdi.

16 yıldır iktidarda olan AKP bilindiği gibi her fırsatta Demokrat Parti’nin devamı olduğunu vurguluyor.

3 Şeker Fabrikasının açılışına da katılan Demokrat Partili Merhum Celal Bayar, merhum Adnan Menderes’in ve merhum Baha Esat Tekand anısına Şeker Fabrikalarının tarihçesini iki bölüm halinde hazırladık.

CUMHURİYET İDEOLOJİSİ ŞEKER FABRİKALARI

Şeker fabrikalarının tarihçelerini inceledik ve pancardan şerbet üretimine kadar geçen süreyi ele aldık.

Birer fabrika değil, hepimizin bir arada yaşadığı kültürel sosyal potansiyeli içinde barındıran cumhuriyet ideolojisinin kendisidir. Fabrikalarının yapıldığı yerler, kente kimliğini veren yerlerdir.

Fabrikalar o kentte hem ekonomik canlandırmayı sağlıyor, hem sosyokültürel alanda katkılar sağlıyor hem de eğitime katkı veriyor.

Şeker fabrikaları ülkenin durumuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu açıdan baktığımızda fabrikalar, bizim için bir ekonomik kalkınma modelleri değil, aynı zamanda bir sosyokültürel hamlesinin mekânsal kalkınma karşılığıdır.

Türkiye’de Şeker Fabrikaları kurulması amacıyla Osmanlı İmparatorluğu zamanında (1840-1899) ve ondan sonraki yıllarda bazı teşebbüsler oldu. Ancak bu teşebbüslerden hiçbirisi uygulama alanına konulamamış ve bir istek olmaktan ileri gidemedi.

Şeker Fabrikaları kurma teşebbüslerinin gerçekleşebilmesi ancak Büyük Önderimiz Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet döneminin sağladığı geniş imkanlar sayesinde olabildi Bu istikametteki ilk ciddi teşebbüs Uşak’lı Molla Ömeroğlu Nuri (Şeker) adında bir çiftçi tarafından başlatıldı.

İlk fabrika Uşak’ta

Uşak’ta mahalli birçok müteşebbisin iştiraki ile 19.4.1923 tarihinde 600.000 TL sermaye ile kurulan ‘ Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş. ‘ 6.11.1925 tarihinde ilk Şeker Fabrikasının temelini atmış ve fabrika 17.12.1926 tarihinde işletmeye açıldı.

Uşak’ta Şeker Fabrikası kurma çalışmaları devam ederken yine aynı yıllarda İstanbul’da da özel şahısların ve bazı milli bankaların iştiraki ile 14.6.1925 ‘de 500.000 TL sermayeli “İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş.” kuruldu. 22.Aralık.1925 tarihinde Alpullu Şeker Fabrikasının temeli atılarak 11 ayda fabrikanın montajı bitirildi ve 26.11.1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretti.

1933 yılına kadar ülkemizin şeker ihtiyacı bu iki fabrikanın üretimi ile kısmen karşılandı. Bu iki fabrika ile pancar tarımında ve fabrika işletmesinde hayli tecrübeler edinilmiş olduğundan yeni fabrikalar kurulması gerekli görüldü.

Milli bankalarımızdan bazılarının ortaklığı ile iki şirket teşekkül ettirildi ve bunlardan “Anadolu Şeker Fabrikaları T.A.Ş.” 5.12.1933 tarihinde Eskişehir Şeker Fabrikasını işletmeye açtı.

Diğer bir şirket olan ” Turhal Şeker Fabrikası T.A.Ş. ” de 19.10.1934 tarihinde Turhal Şeker Fabrikasını işletmeye açtı.

Tarımsal, teknik ve idari çalışmaların koordine edilmesi, sermaye kaynaklarının birleştirilmesi amacıyla ayrı şirketler halindeki dört şeker fabrikası, üç milli bankamızın eşit paylarla ortak oldukları tek bir şirket çatısı altında toplandı. 22 milyon TL sermayeli TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. olarak dört ayrı fabrika bu şirket tarafından devralındı.

Şeker Sanayii’nin Tevsi Programı

Üretim faaliyetleri 1950 yılına kadar zaman zaman tevsi edilen dört şeker fabrikası ile yürütüldü. Her yıl artan şeker ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanabilmesi için 1951 yılında hazırlanan “Şeker Sanayii’nin Tevsi Programı” ile yeni fabrikaların kurulması dönemine girildi. Diğer taraftan da pancar ekicilerinin teşkilatlandırılması amacı ile tarım kesiminde toplumsal dayanışmanın bir örneği olan kooperatifleşme hareketi başlatıldı.

1951-1956 yıllarını kapsayan dönemde toplam 11 yeni fabrika inşa edilerek, 1956 yılında fabrika sayısı 15’e ulaştı. 1962 yılında Ankara Şeker Fabrikası ve 1963 yılında da Kastamonu Şeker Fabrikası, sanayiimizde geliştirilen bir makina fabrikası ile iki atölyede yüzde 65’i imal edilerek işletmeye alındı.

Ülkemizin nüfus artışına paralel olarak artan şeker ihtiyacını temin etmek amacıyla yeni şeker fabrikaları kurulması öngörülerek 1977’de Afyon, 1982’de Muş ve Ilgın, 1983’de Bor, 1984’de Ağrı ve 1985 yılında da Elbistan Şeker Fabrikalarının yüzde 95’e varan makina ve tesisleri mevcut beş makina fabrikasında imal edilerek işletmeye alındı.

Daha sonra sırasıyla 1989 yılında Erciş, Ereğli ve Çarşamba Şeker Fabrikaları, 1991 yılında Çorum, 1993 yılında Kars, 1998 yılında Yozgat ve 2001 yılında ise Kırşehir Şeker Fabrikaları işletmeye açıldı.

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Pancar Şekeri Üretimi ve Teknolojileri

İlk şeker fabrikası, – Osmanlı İmparatorluğu’ndaki teşebbüslerden ayrı olarak – Büyük Zaferin kazanılması üzerinden henüz altı ay geçmiş iken Uşak’ta Nuri Şeker’in öncülüğünde başlayan faaliyetler sonucunda 17.12.1926 da açıldı. Eşzamanlı olarak başlayan bir girişim ise Alpullu’da daha erken bir tarihte sonuca ulaşmış ve fabrika 26.11.1926 da işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretti. 30’lu yılların başına kadar bu iki fabrika ülke gereksinimini kısmen karşılandı. Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikaları bu dönemde kuruldu. 1950 sonrası açılan fabrikalarla sayı 15’e ulaştı. Bugün otuz Fabrika faaliyet gösteriyor.

Şeker, yetiştirilmesi ve hasatı oldukça zahmetli “şeker pancarı” bitkisinin kök gövdesinden elde edilmektedir. Şeker pancarı, gene, yetiştirilmesi kadar zahmetli olan, fabrikasyon basamaklarından geçirilerek “beyaz şeker” olarak çuvala girmektedir.

Dünyada üretimden ana başlıklar

Sigismund Marggraf 1747’de pancar şekerini ilk elde eden kişi olmasına rağmen bunu sanayiye uygulayan öğrencisi Franz Karl Achard oldu(1796).

Avrupa’da 1830’daki şeker sanayiinin kalkınmasına paralel olarak ülkemizde 1840’lı yıllarda ilk şeker fabrikası kurulması girişimi biliniyor. Bu tarihte Arnavutköylü Dimitri Efendi, İstanbul yakınında bir fabrika kurmak için faaliyete geçti. Hatta 11 Mart 1840 tarihli bir mazbata ile Nafıa Nezareti tarafından Dimitri Efendiye Rumeli ve Anadolu’da pancar yetiştirmek ve bundan şeker yapmak için on yıllık bir imtiyaz tanındı. İkinci girişimin 1867’de Davudoğlu Karabet tarafından yapıldığı bilinmekle beraber buna dair belge bulunamadı; sadece dokuz maddelik bir şartname bulunuyor.

Şartnamenin maddeleri arasında o zamanki inanışlarımıza ışık tutan ilginç hususlar vardır: Örneğin şerbet arıtımında kullanılacak aktif kömürün sığır veya koyun kemiğinden yapılabileceği, başka hayvanların kullanılamayacağı şart koşuldu. Zira domuz kemiği konulursa şeker dinen mekruh olurdu.

Bu durum aynı zamanda şerbet süzme işlemlerinde günümüzde kullanılan “kizelgur”un yerine o zamanlar aktif karbon kullanıldığı anlamına gelmektedir. Şeker sanayinin bünyesinde kizelgur üretimi de yapılıyordu ancak bugün sanayi dışından temin edilmekte olan “perlit” süzme işlemlerinde yerini aldı.

PANCAR ŞEKERİ FABRİKASYONU

Şekerin Hammaddesi

Şeker üretimi ilk kez şeker kamışı (saccarum officinarum) bitkisinden Güney Asya’da yapıldı ve oradan dünyaya yayıldı. Yurdumuzun iklim koşulları şeker kamışı bitkisini ekonomik olarak yetiştirilmesine elverişli değildir. Dünyanın ılıman ve serin olan kuzey yarım küresi pancarının (beta vulgaris) alanıdır. Büyük araştırma ve bilimsel çalışmalarla ekonomik değer kazandırılan şeker pancarı iki yıllık bir bitkidir. Birinci yılda büyükçe bir kazık kök meydana getiren bitki ikinci yılda dallanır çiçek açıp tohum verir.

Şeker pancarı yüzyıllarca sebze olarak kullanılmışken 1747 yılında Berlinli Marggraf pancarı ıslah ederek üretim çalışmalarına başladığı zaman pancar kökünde sadece yüzde 0,5-1,5 oranında şeker vardı. Günümüze kadar sürekli çalışmalarla pancar türlerinde şeker oranı yüzde 14-25’e kadar yükseltildi. Pancarı bitkisinin bazı yabani türlerinin menşei Anadolu olduğundan yurdumuz pancar tarımına çok elverişlidir.

Pancarın Fabrikaya Ulaştırılması

Şekerin fabrikasyonu süreci tarladan hasadı yapılan pancarın fabrikaya getirilmesinden sonrasıdır: Fabrika sahasına ulaşan pancar, önce silolanır, sonra yardımcı tesisler aracılığıyla pancar yüzdürme kanalına sevk edilir. Pancarın silolardan fabrikaya ulaştırılması için kendi ağırlığının en az sekiz-on katı kadar su harcanır. Pancarın su ile sevk edilmesi sırasında pancar aynı zamanda üzerindeki kum ve toprağın bir kısmından da kurutulur.

Silolarla fabrika arasında; pancar akımını ayarlamaya yarayan “pancar ayar çarkı”, fabrikaya pancarla gelen taşları ve otları ayıklayan bir “taş tutucu” ve bir “ot tutucu” bulunmaktadır.

Pancarın kıyılması

Fabrikaya ulaşan pancar bir pancar pompası ile “yıkama teknesine” alınır, yıkama teknesinin çıkış ucuna ulaşan pancar bir elevatörle ” pancar bunker”ine taşınır. Bunkerin altındaki bıçaklardan “pancar kıyımı” olarak çıkar. Kıyım haline gelmiş pancar üzerinde otomatik olarak tartıldığı kıyım bandı ile difüzöre (difüzyon kulesi) doğru gider.

Şerbet Üretimi

Pancar kıyımı difüzöre girmeden önce difüzyon sıcaklığına yaklaşması için haşlama teknesinde önce “ham şerbet” ile muamele edilir. Fabrikalarında pancar kıyımındaki şekerin sıcak su aracılığı ile alınmasını sağlayan tesislere difüzyon cihazı adı verilir. Difüzyon cihazlarında 73-75 C derecedeki sıcak su ile temasa gelen pancar kıyımındaki difüzyon olayı gereğince konsantrasyonu yüksek olan ortamdan, yüksek sıcaklık nedeniyle de natüre olmuş hücrelerden, konsantrasyonu düşük olan ortama, yani sıcak suya geçer.

Son yıllarda çok çeşitli difüzör tipleri geliştirilmiştir. Bütün difüzyon cihazları ters akım prensibine göre çalışır. Pancar kıyımı difüzör içinde aşağıdan yukarı helezon ile taşınırken ters yönden gelen sıcak su ile karşılaşır ve şekerini suya bırakır. Yeterince şekersizlendirilmiş olarak difüzyon cihazını terk eden pancar kıyımı küspe preslerinden geçirilerek bünyesindeki suyun fazlasından kurtarılır. Sıkılmış küspe ya hayvan yemi olarak doğrudan çiftçiye verilir ya da uzun vadede yararlanılacak şekle getirilmek üzere küspe kurutma tesisine iletilir.