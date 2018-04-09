BU BİR İŞÇİ MESELESİ DEĞİL

Niğde ve Kırşehir şeker fabrikalarının satışının ardından basın toplantısı düzenleyen ŞEKER-İŞ Sendikası Başkanı İsa Gök satışlara tepki gösterdi. Gök, “Özelleştirmelerin devam etmesi durumunda Türkiye Avrupa’nın şeker pazarı haline gelecek, şeker fabrikalarının satışı sadece işçi meselesi değil, bu bitkinin Türkiye’de yaşamaya devam etmesi meselesidir” dedi.

Şeker fabrikaları özelleştirilmeye devam ediyor. En son 6 Nisan’da Niğde ve Kırşehir şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ŞEKER-İŞ Sendikası’nın tepkisine yol açtı. Düzenlenen basın toplantısında sendika adına konuşan başkan İsa Gök çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FABRİKALAR DEĞERİNİN ALTINDA SATILIYOR

ŞEKER-İŞ Sendikası Başkanı İsa Gök, “2011 yılında fabrikaları özelleştirdiklerinde biz arazi satmıyoruz, fabrikayı satmıyoruz kota satıyoruz deyip fabrikalarımızı satmışlardı. Bugünde gerçekleştirilen satışlar 2011 yılı fiyatlarının altında. Kırşehir fabrikası 241 trilyon değerinin altında satıldı.Kota satıyoruz diyenler kota fiyatlarını 2011’de ki fiyatların 3’te bir fiyatına satıyorlar. Avrupa Birliği şeker rejiminin neler yaptığına bakacak olursanız özelleştirmedeki oyunları da göreceksiniz”

Geride kalan 12 şeker fabrikasının da satılması ile birlikte Türkiye’nin Pazar alanı haline geleceğine dikkat çeken Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, “Üreticiler ve çalışanların içinde olmadığı bir sistem yürümez. Özelleştirmeler bu şekilde devam ederse 8-10 seneye kalmaz Türkiye şeker de pazar haline gelir. Türkiye’nin pazar haline gelmesi için her şeyi yapıyorlar” dedi.

YENİDEN YAPILANMAYA İHTİYAÇ VAR

Şeker sektörünün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Gök, “ Şeker sektörü masaya yatırılmalı. Şeker üretimini, şeker üretenlerle, çalışanlarıyla konuşmalıyız. Onlarla konuşmadan yapılan çalışmalar yanlış olur. Bu Avrupa’nın her yerinde böyledir. Üreticilerin, çalışanların olmadığı bir sistem yürümüyor. Bu şekilde devam ederse Türkiye pazar haline gelecek” ifadelerinde bulundu

İHALEYİ ALAN FİRMALARI ARAŞTIRIYORUZ

Gök, “İhalenin doğru yapılıp yapılmadığıyla ilgili hayret verici kararlar var. İhalelerin bu kadar hızlı, yangından mal kaçırır gibi yapılması şaşırtıcı. İnternet sitelerinde saat 11’de ihaleye çıkılacak saat 16’da burada olmanız gerekli demeleri çok garip. Bu ihalelerde başka ilişkiler mi var? İnsanın aklına geliyor.

İhaleyi alan firmaları araştırıyoruz bir sonuca ulaşamıyoruz. Bu firmalar hayalet mi? Bu gibi durumları sadece ŞEKER-İŞ olarak takip etmemiz mümkün değil. İnsanlar her şey satıldı buda satılsın diyorlar ancak durum bu kadar basit değil. Halkımızın da bizim yanımızda durması gerekli. Bu bir işçi meselesi değil, bu bitkinin Türkiye’de yaşamaya devam etmesi meselesidir”

SEÇİMLERE YANSIYABİLİR

Başkan Gök, “ Söylemlerden ve imzalardan anladığımız kadarıyla bu özelleştirme 2019’da ki seçimlere yansıyacaktır.

Özelleştirme idaresinin bu özelleştirmeye dur demesini bekliyorum, öyle umuyorum. Kozmetikten alkole kadar her alanda katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesinde kullanılan bu bitkinin Türkiye’de yaşaması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Gök, “Kamuoyuna açıklanan, yeni bir yol haritası içeren ÖYK kararı olmadığı gibi, ihale sürecine dair pek çok husus da net, açık bir bilgi yoktur. Buna rağmen, çeşitli siyasiler tarafından yapılan açıklamalarla;

Tek tek satışa çıkarılan tüm fabrikaların, kapasitelerini arttırarak üretime devam edecekleri, hiçbir fabrikanın üretimi sonlandırmayacağı, hiçbir fabrikanın kapanmayacağı, TÜRKŞEKER’e ait fabrikalardan, satış dışı bırakılan 11 fabrikanın devlette kalacağı, özelleştirme sonrasında halkın daha ucuza şeker yemesinin sağlanacağı, satış sonrasında üretim kotasını dolduramayan şirketlerden fabrikaların geri alınacağı, çalışanların haklarının koruma altına alındığı, gibi ifadeler kullanılmaktadır.

Özelleştirme ihale şartnamelerinde “ihale sürecinde İdare tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışında, yapılan açıklama ve bildirimler ihale çerçevesinde İdare’yi bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır” hükmü bulunduğu, bilinmektedir. Bu hüküm gereği, özelleştirme idaresi tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışındaki açıklamaların hukuki bir anlam, değer ve etkisi yoktur.

İsa Gök’ün toplantıda dikkat çektiği önemli noktalar;

2000 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınan, 2003 yılında özelleştirme stratejisi belirlenen Türkşeker ile ilgili yapılan ihaleler yargı kararları ile iptal edilmiş, son olarak 2011 yılında yapılan ihale 9 Ekim 2012 tarihinde iptal edilmiştir. (Gerekçe: kamu yararını gözetmekten uzak)

Bu tarihten sonra Türkşeker ile ilgili alınmış yeni bir özelleştirme yüksek kurulu kararı bilgisi kamuoyuna yansımamış, resmi gazetede yayımlanmadı”

“Sendikamız özelleştirme stratejisi, yönetimi ve sürecine dair bir özelleştirme yüksek kurulu kararı olup olmadığına dair bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Başvurumuza verilen cevapta; “TÜRKŞEKER’in özelleştirme çalışmaları ilgili mevzuat hükümleri ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları çerçevesinde idare tarafından yürütülmekte olduğu, belli bir olgunluğa ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacağı” bilgisi verilmiştir: Yani kamuoyuyla yeni ÖYK kararı paylaşılmadı”

“14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine dair başlatılan süreç öncesinde Rekabet Kurumuna ön bildirim yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise tarihi, tek tek fabrika satışının mümkün olduğuna dair bildirim olup olmadığına dair Rekabet Kurumuna Bimer başvurusunda bulunduk”

ÖYK KARARINDAN YENİ KARARLAR

Sözlerine devam eden Gök, “Sendikamız, davaya verilen cevap ile 17 Ocak 2018 tarihli 20187/07 sayılı yeni bir ÖYK kararı olduğunu öğrendi.

Bu yeni ÖYK kararı ile özelleştirme yol haritasını gösteren 12 ağustos 2008 tarihli 2008/50 (portföy grupları halinde özelleştirilme stratejisi) eski ÖYK kararı değiştirildi.

Özelleştirmenin yol haritasını esaslarını belirleyen tüm hükümler çıkarıldı.

Bu son haliyle, alıcılara 5 yıl süreyle üretim şartı getirilmesi zorunluluğu,özelleştirmeye hangi fabrikalardan başlanıp hangi sıranın izleneceği ÖYK kararından çıkarılarak, özelleştirme idaresinin yetkisine bırakıldı” dedi.