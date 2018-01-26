Şehitlerimizin suçlusu teröristleri silahlandıran Amerika’dır. Hiç lafı uzatmadan direk söyleyeyim. Amerika’nın PYD / YPG terör örgütüne dağıttığı silahlar bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin harekatına karşı kullanılıyor ve kahraman askerlerimiz şehit düşüyor.

Bu kahpe terör örgütü askerlerimize de, masum sivil Türk halkına da Amerika’dan aldıkları silahlarla, füzelerle, roketlerle ve havanlarla saldırıyor.

Şehitlerimizin suçlusu teröristleri silahlandıran Amerika’dır. Gerek asker, gerek masum sivil halkımız şehitler veriyor, gaziler veriyor ve eli kanlı Amerika halkı, Başkanı ve yönetimi bu görüntüleri ne yazık ki seyrediyor.

Amerika Başkanı Donald Trump kendisine “ben aramam” diye tavır koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı ve inanılmaz skandal sözler söyledi.

Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.

Ey Trump demenin tam zamanı.

Afrin’de “tırmanan şiddet” yok eli kanlı Trump efendi Afrin’de Amerika’nın yarattığı, beslediği ve hatta ordu kurmaya çalıştığın PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütü var.

Kimiz kandırıyorsun, kendini akıllı bizi aptal mı zannediyorsun. Dünyanın en zengin insanı olabilir, Amerika gibi bir ülkenin hasbelkader başkanı olabilirsin ama Türk halkını ve Türk askerini tanımıyorsun.

Ama tanıyacaksın.

Gelelim Erdoğan’a söylediğin, “Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye ihtiyatlı davransın” sözüne pardon itirafına.

Ne işin var senin Suriye’de?

Ne işi var Amerikan askerlerinin terör örgütlerinin yanında?

PKK uzantısı PYD/YPG’ye hatta DEAŞ yani IŞİD terör örgütü militanlarına senin askerlerin canlı kalkan mı oluyor?

Amerikan ordusu demek yerine “Amerikan güçleri” diye ne demek istiyorsun?

Amerikan askeri + PYD + YPG = Amerikan güçleri değil mi?

Bu kadar mı alçaldın sen Trump?

Bu mudur dünyanın süper gücü Amerika?

Amerikan halkı seni sevmiyor, umursamıyor, beyaz saraya arkalarını dönüp popolarını açıp sana gösteriyorlar ya ben de seni ve sözlerini dikkate almayayım.

Amerika’nın devlet aklı nerede, ne düşünüyor bir de ona bakalım.

ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon sözcüsü Dana White 16 Kasım 2017’de, “Biz PKK/PYD ile çalışmaya devam ediyoruz çünkü oradaki odağımız DEAŞ’ı yenmektir” diye itiraf etti.

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın bu sözler üzerine, “terör örgütü ile müttefik Amerika” diyerek tepki göstermesi gerekirdi.

White, “DEAŞ ile mücadele ‘nesiller boyu bir mücadeledir” diyerek Suriye’de nesiller boyu kalacağını itiraf edince Suriye’nin, Rusya’nın, İran’ın, İngiltere’nin, Fransa’nın yani aklı başında tüm ülkelerin bu sözlere büyük tepki göstermesi gerekirdi.

Almanya’ya gibi teröristleri besleyen ve koruyan bazı ülkeleri bilerek saymadığımı da açıkça vurgulayayım.

Küstah Trump’ın yanı sıra Pentagon’un akıllara ziyan bir açıklaması daha var.

Pentagon Suriye’nin kuzey doğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin’e hareket etmesi durumunda ABD’nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.

Amerika ile müttefiki terör örgütünün işbirliğinin bu kadar açık, bu kadar net itirafı daha nasıl olabilir ki?

Türkiye yıllardır “terör örgütlerini silahlandırmayın, onlarla işbirliği yapmayın, Türk ordusu ortak askeri operasyona hazır” demesini göz ardı, kulak arkası eden Amerika’nın ısrarla terör örgütünü müttefik kabul etmesinin amacı nedir ki?

Kuzey Irak’ta Barzani denilen kuklasına kurduramadığı Kürdistan’ı Kuzey Suriye’de mi kurmayı amaçlıyor?

Ey Trump böyle bir niyetin varsa bil ki işte o zaman Türk ordusu ile Amerika güçleri karşı karşıya gelirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika’nın PYD/YPG terör örgütüne 5.000 TIR ve 2.000 uçak dolusu silah mühimmat ve ilave olarak zırhlı araçlar verdiğini açıkladı.

El Bab’a yönelik Fırat Kalkanı harekatının başarıya ulaşması ve Türk ordusunun bölgede huzuru sağlamasının ardından müttefikimiz Amerika’ya bir haller oldu.

Rakka’da bulunan IŞİD terör örgütünün yok edilmesi için dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir şekilde koca (!) Amerika terör örgütleri PYD ve YPG ile ortak askeri harekat yaptı. Türkiye’nin “ortak askeri harekat yapalım” önerisini reddetti.

Erdoğan “zeytinlik harekatı” konusunda “Obama orada bizi aldattı” dedi.

“Sözlerinde durmadılar, hesap başkaydı. Orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt Devlet koyuyorlardı” diyen Erdoğan, “Burada Kürt yok ki. Yüzde 95 Arap var. Oraya terör örgütünün mensuplarını yığıyorsun. Aynısını Kobani’de, Ayn el Arap’da yaptılar” diye açıkladı.

İşte Türk halkı ulusal çıkarı için iktidarı ile muhalefeti ile bazı kahpe siyasetçiler hariç tek yumruk, tek sestir.

Terörist Amerika sınırımızda Kürdistan kurma hayaline asla ulaşamayacaktır.

Afrin’de alçak, kahpe, şerefsiz terör örgütlerini temizleme harekatına katılan kahraman Mehmetçiklerimiz Allah yardımcınız olsun.

Bilin ki içimizdeki hainler hariç 80 milyon insanımız dualarıyla sizlerin yanında.