Şehitlerimizin Adı Batıkent’te Yaşayacak

Hiçbir kurum veya kuruluşla bağlantısı olmadığı gibi hiç kimseye de ait olmayan herkesin projesi: Şehit Kütüphaneleri şehitlerimizin adını yaşatmak için kütüphaneler kurmaya devam ediyor. Yeni kütüphane Batıkent Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulunda.

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, şehitlerimizin isimlerini yaşatmak adına kütüphaneler kurmaya devam ediyor. Topluluk 137. Kütüphanesini Ankara Yenimahalle Batıkent’te yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu’na açtı.

Açılan kütüphaneye, polis babası da 1995 yılında şehit olan ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Mahmut Uslu, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve şehit Polis Memuru Çağdaş Tamkoç’unadları verildi.

Şehit kütüphaneleri topluluğu, şehitlerin adını yaşatmak için başlattığı projeyi son olarak açtıkları 136. Kütüphane ile devam ettiriyor.Para yardımının kabul edilmediği ve ihtiyacı olan okulların belirlenerek kütüphanelerin kurulduğu bu projede istenilen tek şey kitap yardımı yapılması ve şehitlerin isimlerinin yaşatılması.

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Koordinatörü Sercan Kürklü, kütüphane açılışında yaptığı konuşmada, kütüphaneye isimleri verilen şehitler hakkında bilgi vererek başladı.

Kürklü: “Şehit Polis Memuru Çağdaş Tamkoç, tam bir vatan sevdalısı bu memleket için kendini adamış genç, öğretmen ve çevik kuvvet polisimizdi. Polislik mesleğinin temeli huzurun simgesi kahramanımız bu amaçla bulunduğu görevde, 19 Temmuz 2016 tarihinde Trabzon ili Maçka ilçesinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülenoperasyonda şehit düştü.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun, kanun ordusu jandarmanın genç, çalışkan, azimli ve yüreği sevgi dolu komandosu.Beytepe Jandarma Okulu’ndaki mezuniyetine müteakip Artvin, Batman ve Hatay’da görev yapan, vatan için, bayrak ve millet için görevini ifa eden şehidimiz son görev yeri olan Şırnak’ta şehadete erişmiştir. Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu, Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra 2011 yılında Kara Kuvvetleri Meslek Yüksekokulu’na girerek Anadolu’da yetişen başka bir kahramanımızdı.

Gönlü vatan sevgisiyle taşan şehidimiz, Kayseri’de görev yaparken 5 Mayıs 2016’da geçici görev ile gittiği Mardin ili Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit düşmüştür. Bizler bu topraklarda, bu güzel coğrafyada yaşayanlar olarak tarihten beridir kahramanlıklarımızla anılırız. Tek derdimiz vatan, millet, bayrak aşkıdır.

Arif Nihat Asya’nın bayrak şiirinde de dediği gibi ‘Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.’ Destan yazdı şehitlerimiz. Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Malatya’da doğdu yiğidimiz. Ankara Zırhlı Birliklerokulunda aldığı eğitim sonrası İstanbul ve Gaziantep’te çalıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı’ndagönüllü olarak görev aldı. 8 Şubat 2017’de Suriye’nin El-Bab bölgesinde ZPT Ambulansıyla yaralı taşırken mayının patlaması sonucu şehit düştü. Türk’ün gücünü herkese gösteren, vatan sevgisini, bayrak sevgisinin vücut bulmuş hali Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun babası polis memuru Ali Uslu’da 16 Nisan 1995 günü şehit olmuştur.

Baba şehit kendi şehit, ecdadı şehit bir millet için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şiirinde ne güzel anlatıyor, ‘Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i. Bedr’inarslanları ancak, bu kadar şanlı idi.Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?”Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.Eyşehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,Sanaâgûşunu açmış duruyor Peygamber.’”

Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, şehit Ercüment Köse’nin babası olduğunu dile getirerek konuşmasına başladı. Şehitliğin Türk’ün tarihinden geldiğini anlatan Köse, şehitlerin İslam inancına göre ölmemiş olduklarını kaydetti. Şehitlerin vatan için, bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diye şehit olduklarını kaydeden Köse, bu mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve son teröristin teslim olup, Türkiye Cumhuriyeti adaletine teslim oluncaya kadar bu gayretin devam etmesini beklediklerini iletti.

Köse: “Kesinlikle açılımdır, saçılımdır diye onların sırtı okşanarak, bu işin sonlanmayacağını umarım anlamışlardır. Bizde bunu federasyon olarak sonuna kadar destekliyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz. Şehitler ne zaman ölürler? Unutuldukları zaman. Ama bu şekilde şehitlerimize sahip çıkan çok değerli yöneticilerimiz var.”

Bu projenin internet sitesi olan http://www.sehitkutuphaneleri.com ’u ve İnstagram hesabı olan; @sehitkutuphaneleri, Twitter hesabı olan; @sehitkutuphane ve Facebook hesabı; @sehitkutuphaneleri hesaplarından takip ederek destek verebilir ve çalışmalardan haberdar olabilirsiniz.Kütüphanenin açılış töreninde, kütüphane için destek veren Arçelik-Beko İncirli-Doğukent yetkili servisi Ahmet Koşaroğlu ve ailesine plaket takdim edildi.

Açılışa Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Koordinatörü Sercan Kürklü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, şehit aileleri ve proje gönüllüleri katıldı.