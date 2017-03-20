Aşıklardan Hollanda’yı eleştiren türküler Kahramankazan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından Kahramankazan’a gelen aşıklar ve halk ozanlarının seslendirdiği kahramanlık türküleri ile şehitler anıldı. Şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı anma programında aşıklar, bir süredir gerilim yaşanan Hollanda’yı eleştiren türküler ve şiirler seslendirdi.

Kahramankazan Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayasıyla bir anma programı düzenledi. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Dünya Aşıklar Şairler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yakup Temeli, Şehit Aileleri Federasyonu Hamit Köse ile şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kahramankazan’a türküler ve şiirler

Program şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye’nin dört bir yanından Kahramankazan’a gelen aşıklar ve halk ozanları kahramanlık türküleri, vatan sevgisini konu alan şiirler seslendirdi. Programda bir aşık geleneği olan atışmalar da yapıldı. Aşıklar ayrıca, FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, Meclis’i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan için yazdıkları türküleri de söyledi. Aşıkların ve ozanların seslendirdiği türkü ve şiirler salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, bazı şehit aileleri ve gaziler gözyaşlarına boğuldu.

Hollanda’yı eleştirdiler

Aşıklar ve ozanlar ayrıca, bir süredir gerilim yaşanan Hollanda’yı da eleştiren türküler ve şiirler de seslendirdi. Dinleyiciler Hollanda’ya tepki gösterilen türkülere alkışlarla destek verdi. Dinleyiciler ellerindeki Türk bayrakları sallayarak aşıklara eşlik ettiği program sonunda şehit yakınları ve gaziler de sahneye çıkarak aşıklar ile birlikte türküler söyledi. Başkan Ertürk programın ardından, aşıklar ile şehit yakınlarına günün anlam ve önemini belirten plaket ve onur belgeleri takdim etti.

Ertürk’ten Avrupa’ya tepki

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, programın ardından yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi’ni ve Şehitleri Anma Günü’nün de böylesine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını söyledi. Şehit aileleri ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade eden Ertürk, “Kahramankazan halkı olarak gazilerimiz ve şehit ailelerimizle beraber aşıklarımızın atışmalarını izledik. Şehitlerimiz anısına o atışmalarda o gönül dilini nasıl kullandıklarını gördük” dedi. Ertürk, Hollanda başta olmak üzere Avrupa devletlerinin Türkiye’ye karşı takındığı samimiyetten uzak, çifte standart içeren tavırlarını kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“İki yüzlülüklerini ortaya koyan Avrupa devletlerine aşıklarımızın çok güzel göndermeleri oldu. Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa’nın dinlemesini tavsiye ederiz. Aşıklarımızın Kahramankazan halkı ile beraber yaptıkları göndermeler programımıza ayrı bir anlam kattı. Tüm şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum.”

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