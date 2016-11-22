Şehitkamil’in okuma kursuna ilgi

Gaziantep’te merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi, kurduğu sosyal tesislerde yaşlı hanımlara okuma-yazma öğretiyor.

Kurslarda okuma ve yazmayı öğrenen yaşlı hanımlar, bu sayede gündelik hayatlarını zorlanmadan sürdürüyor.

Sosyal tesislerde 7’den 77’ye herkese uygun eğitim programları düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yaşlı insanların eğitim alması için tüm imkanlarını seferber etti. İlçe genelinde faaliyet gösteren tüm sosyal tesislerde olduğu gibi Münifpaşa Sosyal Tesisi Aile Merkezinde de yaşlı insanlara yönelik eğitim programları düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, okuma yazma bilmeyen bir tek vatandaş kalmayana kadar eğitim projelerini sürdürmeyi hedefliyor. Kursa katılan yaşları 60 ile 70 arasında değişen kursiyerler, hocalarının verdiği eğitim ile okuma-yazma öğreniyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete açılan sosyal tesisler sayesinde hem okuma-yazma öğrendiklerini hem de aile ortamını aratmayan sıcaklıkta güzel vakit geçirdiklerini dile getiren kursiyerler, “Eskiden okuma yazma bilmediğimiz için hiçbir şey bilmiyorduk.

Bir yere gitmemiz gerektiği zaman bile hangi minibüse bineceğimizi dahi bilmiyorduk. Hastanede, alışverişte hep sorun yaşıyorduk. Oku yamamızın her zaman bizlerde bir eksiklik olduğu hissettik.

Öğrenmenin hiçbir zaman yaşı yoktur. Sağ olsun hocamız bizlere okuma-yazma konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Bizler de okuma aşkıyla bütün derslere eksiksiz olarak katılıyoruz. Keşke daha önceden okuma yazma bilseydik” dedi.

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