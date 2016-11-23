Şehit ve gazi aileleri emanetimizdir

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, çeşitli terör olaylarında şehit düşen ve gazi olan Mamaklı kahramanların ailelerini ziyaret etti.

Akgül ilk olarak Yeni Bayındır Mahallesi’nde bulunan şehit Furkan Yavuz’un babası İbrahim Yavuz’u ziyaret etti. Oğlunun 23 yaşında Diyarbakır’da vatani görevini yaparken rahatsızlandığını dile getiren İbrahim Yavuz, “Oğlum vatani görevini yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Üç ay hastanede kanser tedavisi gördükten sonra vefat etti. Vatanına milletine bağlıydı” dedi.

Akgül daha sonra Hakkari Yüksekova’da görev yaparken yaralanan Sözleşmeli Er Bekir Özdemir’in babası Satılmış Özdemir’i ziyaret etti. Bekir Özdemir’in sağlık durumu hakkında Baba Satılmış Özdemir’den bilgi alan Akgül, “Şehit ve gazi aileleri bizlere emanettir. Bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanında olacağız” dedi.

Vatan sağ olsun

Akgül daha sonra Hakkari Yüksekova’da görev yaparken şehit düşen İsmail Koç’un abisi Murat Koç’u ziyaret ettdi. Tuzluçayır Mahallesi’nde ikamet eden şehidin abisi, “İsmail 26 yaşında ve bekardı. Acımız çok taze ancak bizlere şehit ailesi olarak dik durmak yakışır. Bizler vatan sağ olsun demeye devam edeceğiz” dedi.

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