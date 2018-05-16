Iğdır’da görev yapan Teğmen Muhammet Süleyman Rüzgar’ın girişimiyle, 2 yıl önce PKK’lı teröristlerce şehit edilen silah arkadaşı Uzman Çavuş Erdi Demirer adına, bir ortaokula 3 bin kitaplık kütüphane kuruldu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 Ekim 2016’da Karakuzu Jandarma Karakolu yol kontrol noktasına PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, Ordulu Uzman Çavuş evli ve 1 çocuk babası Erdi Demirer (26) şehit oldu. Şehidin Iğdır Merkez Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan silah arkadaşı Teğmen Muhammet Süleyman Rüzgar, Erdi Demirer için kütüphane açma kararı aldı. Rüzgar’ın Iğdır’da ücretli öğretmenlik yapan baldızı Gizem Özcan’ın girişimleriyle, Kazancı Ortaokulu’nun kütüphanesi olmadığı tespit edildi. Merkeze bağlı 96 öğrenci kapasiteli ortaokula şehit Erdi Demirer’in ismi verilen 300 bin kitaplık kütüphane oluşturuldu.

Kazancı Ortaokulu Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer Kütüphanesi’nin açılışına, Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, Ortaokul Müdürü Adil Gündoğdu, şehidin silah arkadaşı Muhammet Süleyman Rüzgar, eşi Dedim Rüzgar, kampanyaya destek veren öğretmen Gizem Özcan ile davetliler katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Şehidin silah arkadaşına teşekkür eden Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, “Şehidimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu kütüphane fikrini ortaya atıp gerçekleştiren silah arkadaşına, okul müdürüne, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kitap bilgi kaynağıdır. Teknoloji kitabın yerini tutmaz. Çocuklarımız küçükken kitap okuma alışkanlığına kavuşmalıdır. Bunun için kitap okumalıyız. Okumayan bir toplum yok olur” dedi.

Kütüphane oluşumuna öncülük eden öğretmen Gizem Özcan, şehit Erdi Demirer’in eniştesi Muhammet Süleyman Rüzgar’ın silah arkadaşı olduğunu anımsattı. Özcan, “Şehidimiz eniştemin arkadaşıydı. Şehidimize vefa borcunu ödemek için kafamızda bu fikir gelişti. 3 aylık bir süre içinde sosyal medya aracılığıyla kütüphaneyi oluşturduk. Bir nebze de olsa çocuklarımızın ruhuna dokunmak adına Okul müdürü Adil Gündoğdu’nun katkılarıyla kütüphaneyi oluşturduk” diye konuştu.

Erdi Demirer’in silah arkadaşı Muhammet Süleyman Rüzgar da, “Silah arkadaşımın adını kütüphanede yaşatmak istedik. Herkesin katkı ve yardımlarıyla kütüphane oluştu. Açılışa gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kütüphanenin açılmasında emeği geçen Gizem Özcan, Muhammet Süleyman Rüzgar’a Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil tarafından plaket verildi.