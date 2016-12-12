Şehit sayısı 44’e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, İstanbul’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını 44’e yükseldiğini açıkladı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Akdağ, İstanbul Beşiktaş’taki bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 44’e ulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Akdağ, “Biz 36 polisimiz ve 8 sivilin hayatını kaybettiği çok ağır, kanlı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık ve iki gündür uykusuz biçimde meselenin Sağlık Bakanı olarak doğrudan doğruya içindeyim” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...