Şehit Kızı Yaren’den Demirel’e teşekkür

Şehit Uzman Çavuş Fatih Aydoğdu’nun kızı Yaren Aydoğdu ve eşi Ümmühan Aydoğdu, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i ziyaret ettiler.

Yaren Aydoğdu, Etimesgut Belediyesi’nin Ahimesut Mahallesi’ndeki bir parka şehit babasının adının verilmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, Demirel’e çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Şehit ailesiyle sohbet eden Demirel, “Milletimizin birliği ve beraberliği ile ülkemizin bütünlüğü davasına canları pahasına hizmet ederken, hayatlarının baharında toprağa düşen evlatlarımızın isimlerini ve aziz hatıralarını ilçemizin en güzel köşelerine vererek gururla yaşatıyoruz.

2010 yılında şehit verdiğimiz Fatih evladımızın da adını ilçemizdeki güzel bir parka verdik. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin.

Ailelerine ve Türk milletine sabır versin. Unutmayalım ki şehitlerimizin, gazilerimizin kahramanlıklarıyla ayyıldızlı Türk bayrağımız altında güven içinde, kardeşçe, bir ve beraberce yaşamaktayız” dedi.

30 PARKTA ŞEHİT İSMİ

Etimesgut Belediyesi’nin şehit Fatih Aydoğdu adını verdiği parkta yürüme yolları, koşu yolu, oturma grupları, fitness setleri yer alıyor. Etimesgut Belediyesi’ne ait 270 parkın 30’u şehitlerin ismini taşıyor. Şehit ismi verilen parklarda şehitlerin hayatlarının anlatıldığı kaideler de bulunuyor.

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