Antalya’da ozan 59 yaşındaki Şadan Büyükkurt, Mardin’in Derik ilçesine kayyum olarak atandıktan sonra bombalı saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına beste yaptı.

Muratpaşa ilçesinde eşiyle birlikte oturan ozan Şadan Büyükkurt, yazdığı 300 şiirden 30’unu besteledi. Öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, işadamı Özdemir Sabancı, hukukçu yazar Muammer Aksoy gibi isimlere besteler yapan Şadan Büyükkurt, son bestesini de Mardin’in Derik ilçesine kayyum olarak atandıktan sonra 10 Kasım 2016’da odasına yerleştirilen bombayla şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için yaptı.

MÜTEVAZI KAYMAKAM

Maddi kazanç elde etmek için beste yapmadığını belirten Büyükkurt, Kaymakam Safitürk’ün kazılan hendekleri kapatmak için ilçeye gittiğini kaydetti. Safitürk’ün, çocukların okula gidebilmesi için çalışmalara bizzat katıldığını belirten Büyükkurt, “Bir kaymakamın bu kadar mütevazı olacağı görülmemiş bir şeydi. İyi bir insandı, öldürüldüğünü öğrenince duygulandım, bu şiiri besteledim” dedi.

Büyükkurt’un, Safitürk için bestelediği şiir şöyle:

“İnsan sevgisi ile dopdolu idi

Safitürk’ün bağrındaki yüreği

Ona da dokundu terörün eli

Koydular bombayı yaktılar fitili

Kıydılar canına şehit oldu şimdi

Oysa insanları ne çok severdi

Sevdiği insanlar onu katletti

Cennettir mekanı o bir melekti

Kaymakama kıyanlar cenazedeydi

Caniler can alır yoktur ki kalbi

Safitürkler ölmez vatan şehidi

Türkiyem kalbinde yaşatır seni

Cennettir mekanı o bir melekti

Cennettir mekanı o bir melekti.”

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