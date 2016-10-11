CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin o açıklamasını TBMM’ye taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 45. günü olan 07 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada harekata dair bilgiler verildi ve 9 muhalifin (Özgür Suriye Ordusu üyesi) şehit olduğu belirtildi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’a “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerine neye göre şehit denilmektedir?” diye sordu.

Yarkadaş, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

‘ŞEHİT KAVRAMINI NASIL TANIMLIYORSUNUZ?’

1- Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerine neye göre şehit denilmektedir?

2- Şehit kavramını nasıl tanımlıyorsunuz?

3- TSK tarafından yapılan açıklamada ÖSO’culara şehit denilmesine kim ya da kimler karar vermiştir?

4- ÖSO mensuplarının aileleri de şehit ailelerine sağlanan kanuni imkanlardan faydalandırılacak mıdır?

5- TSK bugüne kadar yalnızca Türk güvenlik kuvvetleri için “şehit” ifadesini kullanırken ÖSO’culara şehit denilmesinin sebebi nedir?

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