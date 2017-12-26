Şehit askerlere veda

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26), memleketi Kahramanmaraş’ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de aralarında olduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa da bir yakının kucağında babasına veda etti.

Dün gece kente getirilen Şehit Hüseyin Çam’ın cenazesi, öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Döngele Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Evli ve bir çocuk babası Çam’ın cenazesi, helallik alınmasının ardından mahalle meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, İlker Çitil, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, protokol üyeleri, askerler, STK temsilcileri ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

7 AYLIK MUSTAFA’DAN ŞEHİT BABAYA VEDA

Bakan Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, tören alanına geldiğinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında bekleyen acılı baba Mehmet Çam’ın elini öpüp başsağlığı diledi. Ünal ayrıca şehidin dedesinin de elini öpüp başsağlığında bulundu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç, cenaze namazının kılınmasının ardından şehit için helallik istedi. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Şehit Hüseyin Çam’ın tabutu, cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı giderken ardından da Bakan Mehmet Özhaseki ile Mahir Ünal koluna girdikleri şehit babası Mehmet Çam ile birlikte tekbirler getirerek yürüdü. Ayakta durmakta zorlanan Fulya Çam da şehit eşinin tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa ise bir yakınının kucağında babasına veda etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam, mahalle mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi. Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

ŞEHİT FERHAT MURATOĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari’ nin Şemdinli ilçesinde, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu (23) Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakolu’na bağlı Gediktepe Üs Bölgesi’nde el bombasının kazayla patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Muratoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katılarak aileye taziyede bulundu. Şehidin babası 46 yaşındaki Şener, 42 yaşındaki annesi Nurten ve kardeşleri; 20 yaşındaki Deniz ile 16 yaşındaki Hatice Muratoğlu, namaz sonrası Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Muratoğlu, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

ŞEHİT ER, VAN’DA TOPRAĞA VERİLDİ

AĞRI’daki cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlendikten sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan 4 çocuk babası 34 yaşndaki Jandarma Er İdris Gülek, memleketi Van’da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Erzurum’daki tören ardından Şehit Gülek’in cenazesi memleketi Van’a getirildi. İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii’nde tören düzenlendi. Törene; Van Valisi Murat Zorluoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbharim Keskin, Emniyet Müdürü Suat Ekici, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze törene katılan şehidin eşi Türkan ve yakınlarını komutanlar teselli ederken, şehit babalarının tabutu önünde bir an olsun ayrılmayan çocukları 12 yaşındaki Ramazan, 8 yaşındaki Recep, 5 yaşındaki Abdullah ve 3 yaşındaki Berat yürekleri burktu. Van Valisi Zorluoğlu,babalarının tabutları önünde bekleyen şehit çocuklarıyla ilgilendi.

ÇOBANLIK YAPARAK ÇOCUKLARINI GEÇİNDİRİYORDU

Sivil hayatta çobanlık yaparak ailesine geçindiren Şehit Jandarma Er Gülek, terhisine 20 gün kala tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu blirtildi. Şehit olan ağabeyinden 25 önce terhis olan Fethi Güler, cenaze töreninde fenalık geçirdi.Şehidin eşi ve kardeşleri, tabuta sarılarak ağıt yakıp gözyaşı döktü.Komutanlar tarafından teselli edilen yakınlarından bazıları baygınlık geçirmesi üzerne sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Gülek’in özgeçmişinin okunması ardından, dualar okundu.Duaların ardından Şehit Gülek, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Gülek, Karşıyaka Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇİL, ADANA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil (25), memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çil’in cenazesi, ilk olarak ailesinin oturduğu Camızağılı Mahallesi’ndeki apartmanın önüne getirildi. Şehidin cenazesi, burada böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden doktor kontrolünde getirilen babası Adnan, annesi Gülendam ve eşi Yeşim Çil ile yakınları tarafından karşılandı. Alınan helalliğin ardından 1 çocuk babası Çil’in cenazesi, mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri erkan ve çok sayıda Adanalı katıldı.

MİNİK İREM, BABASININ TABUTUNU SEVDİ

Törende eşinin cenazesinin yanına kucağındaki bebekleri 1,5 yaşındaki İrem ile gelen Yeşim Çil, uzun süre gözyaşı döktü. Küçük İrem, babasının tabutunu ve fotoğrafını sevdi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Çil’in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törenin ardından AB Bakanı Çelik, şehidin babası Adnan Çil’e Türk bayrağı verirken, askerlerin taşıdığı fotoğrafı da eşi Yeşim Çil’e teslim ederek, başsağlığı diledi.