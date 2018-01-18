FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline Kahramankazan’da anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

15 Temmuz’da şehit olanların aileleri ve gaziler ile terörle mücadele sırasında şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde Ankara Valiliği’nce düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Kahramankazan Belediyesi ev sahipliği yaptı. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törene Ankara Valisi Ercan Topaca, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri il ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Madalya ve beratları verildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunan törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit yakınları gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törende Kahramankazan ve Kızılcıhamam ilçelerinden, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde şehit olanların aileleri ve gazileri ile terörle mücadele sırasında şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Bu kapsamda 83 gazi ile 9 şehidin yakınlarına madalya ve berat verildi.

Hakkınızı ödeyemeyiz

Vali Topaca törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye değinerek, “Bu mücadelenin arkasında yatan temel faktör Allah’a olan inancımız, ona olan itimadımız ve tevekkülümüzdür. O inanç olmasaydı hepimiz savrulur, bu ülkede paramparça olurduk” dedi. Topaca, Madalya ve berat verilen şehit yakınlarını ve gazileri tebrik ederek, “Bu devlete olan borçlarınızı ödediniz. Bu vesileyle bütün şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, devletimiz, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz” diye konuştu.

Onları yalnız bırakmıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi 9 şehit, 92 gazi verdiğini anımsatarak, böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Ertürk, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarının hesabını bu vatan hainlerinden sorulmasını istiyoruz, Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz” dedi.