Şehir Tiyatrosu perdeyi açtı

AFYONKARAHİSAR Belediye Şehir Tiyatrosu yeni sezona romantik komedi türündeki ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ adlı oyunla başladı.

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ın 2007 yılında başrollerini paylaşarak Beşiktaş Kültür Merkez’inde izleyiciyle buluşturduğu ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ adlı tiyatro oyunu bu kez Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde galası yapılan oyunun başrollerini Belediye Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasan Elmas ile tiyatronun deneyimli oyuncularından Ceren Gürlek üstlendi.

Ayakta alkışlanan oyun sonunda Belediye Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasan Elmas ve Ceren Gürlek ile dans gösterisini sunan oyuncuları ve tiyatro ekibini tebrik eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 2 ay sürecek bu oyun sonunda Belediye Şehir Tiyatrosu’nun yeni bir oyunla tiyatro severlerin karşısında olacağını söyledi. Başkan Çoban, 2018 yılında gerçek bir tiyatro salonunda hem Afyonkarahisarlıları hem de Afyonkarahisar’a gelen misafirleri çok güzel tiyatro ve müzikallerde buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

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