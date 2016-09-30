Şehir Tiyatroları yeni sezona 12 oyunla başlıyor

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Şehir Tiyatroları, “On İki Öfkeli Adam”, ” Fehim Paşa Konağı”, “Cyrano de Bergerac”, “Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli”, “12. Gece”, “Vakti Geldi” adlı oyunların yanı sıra “Saadet Hanım”, “Yangın Yerinde Orkideler”, “Martı”, “Şahane Züğürtler”, “Aldatma” ve “Hisse-i Şayia” adlı yeni oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, “Yeni tiyatro sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Mutlu ve huzurlu bir tiyatro sezonu geçmesini istiyorum. En büyük arzum budur” dedi. Toplantıya katılan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen ise yaptığı konuşmada,

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“Şehir tiyatrolarının yeni bir sezon açılışını birlikte paylaşıyoruz. Her bir yenilik elbette yeni bir heyecan demek bütün sanatçılarımız da bu heyecanı görebiliyoruz. Bu kurumun ne kadar köklü ne kadar geleceğe emin ve umutla bakan bir yapıda olduğunu gösteriyor. Yeni sezonun Şehir tiyatrolarımıza İstanbul’umuza, tiyatro camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum”